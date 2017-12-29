بتروجيت يواصل السقوط أمام الأهلى.. خسارة بثلاثية.. مشادات بين اللاعبين.. و"الحاوى" و"السعيد" كلمة السر

جملة أهداف ضائعة فى الشوط الأول

غياب خطورة لاعبى بتروجيت على مرمى الاهلى

حكم اللقاء يلغى هدفا لـ"باكا"

مشادات بين لاعبى الفريقين

حاوى الشياطين الحمر كلمة السر

عبدالله السعيد يفك النحس ويسجل ثنائية



تغلب فريق الأهلى على نظيره فريق بتروجيت بثلاثة أهداف نظيفة فى المباراة التي انتهت منذ قليل على ملعب استاد الجيش ببرج العرب فى الإسكندرية فى إطار الجولة السادسة عشرة فى الدورى الممتاز.



يرتفع رصيد المارد الأحمر الى 33 نقطة ويواصل مطاردة فريق الاسماعيلي على قمة المسابقة المحلية فيما تجمد رصيد الفريق البترولي عند 17 نقطة.



أحرز ثلاثية الشياطين الحمر وليد سليمان هدف وعبدالله السعيد بهدفين جاء أحدهما من ركلة جزاء.



دقيقة حدادا على روح شهداء كنيسة حلوان



بدأ اللقاء بوقوف لاعبي الفريقين دقيقة حدادا على أرواح شهداء الحادث الإرهابى فى إحدى كنائس حلوان وشن لاعبو المارد الاحمر هجوما ضاريا على مرمى الفريق البترولى عن طريق باكامانى وأزارو وتلقى كريم طارق لاعب بتروجت تمريرة داخل منطقة الجزاء سددها برأسه ثوية تمر إلى جوار محمد الشناوى حارس القلعة الحمراء فى الدقيقة العاشرة.



غياب خطورة لاعبى البترولى



الاهلى اتبع سياسة الهجوم الضاغط من بداية اللقاء على مرمى الفريق البترولى رغبة فى خلخلة دفاعات بتروجت من خلال الثنائى باكاما وأزارو ووليد سليمان فيما إعتمد لاعبو بتروجت على الهجمات المرتدة ومحاولة إغلاق المساحات امام لاعبى المارد الأحمر مع محاولة استغلال الهجمات المرتدة التى غابت عن مجريات الشوط كما غابت خطورة مهاجمي الفريق البترولى على مرمى محمد الشناوى حارس الفريق الأحمر.



الأهلى يلجأ إلى سلاح التسديدات



فى محاولة من لاعبى الاهلى خلال مجريات الشوط الأول لشن هجمات ضارية على مرمى الفريق البترولى لجأ لاعبى الشياطين الحمر الى سلاح التسديدات من خارج منطقة الجزاء وسدد باكاما لاعب الاهلى كرة قوية فى الدقيقة 19 من خارج منطقة الجزاء تمر الى جوار مرمى حارس بتروجيت.



إلغاء هدف بداعٍ التسلل



غابت خطورة لاعبى بتروجت واتسم أداء الفريق البترولى بالتمريرات الخاطئة وألغى حكم اللقاء محمد معروف هدفا احرزه باكا فى الدقيقة 26 بداعى التسلل عقب تلقيه اشارة من المساعد محمود ابو الرجال.



فرصة هدف للفريق البترولى



فشل كريم طارق لاعب بتروجيت فى منح فريقه هدف التقدم فى الدقيقة 28 عقب تلقيه تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء سددها برأسه برعونة لتمر الى جوار مرمى محمد الشناوى حارس الاهلى.



هدف أهلاوي ضائع



أضاع عبدالله السعيد فرصة ذهبية لتسجيل هدف التقدم فى الدقيقة 34 عقب تسلمه تمريرة ماكرة من ازارو داخل منطقة الجزاء راوغ خلاله 3 مدافعين وسدد الكرة ليبعدها أحد لاعبى بتروجت برأسه إلى خارج منطقة الجزاء ويمنع هدفا مؤكدا للمارد الأحمر.



تألق حارس بتروجيت



نجح الحارس البترولى فى إبعاد احدى الكرات الخادعة الى ضربة ركنية التى أرسلها أحمد فتحى من الجهة اليمنى فى الدقيقة 36 ليحرم الأهلي من فرصة هدف محقق.



السعيد يواصل اهدار الفرص



واصل عبدالله السعيد مسلسل إهدار الفرص وسدد برأسه كرة أرسلها على معلول من ضربة حرى داخل منطقة الجزاء وسط غفلة من الدفاعات البترولية لتعلو العارضة فى الدقيقة 38.



خناقة قبل انتهاء الشوط الأول



وقام باكا بالتهجم على لاعب بتروجيت قبل إنتهاء الشوط الأول في لقطة مثيرة واشار له اللاعب بعدم التطاول، واستأنف الحكم الدولى اللعب دون اشهار اي كروت تجاه اللاعبين.



البدرى يلجأ إلى البديل



دفع حسام البدرى مدرب المارد الاحمر باللاعب اسلام محارب مع مطلع الشوط الثانى بديلا عن باكا من أجل تفعيل النواحى الهجومية وتهديد مرمى الفريق البترولى.



خناقة بين عبدالله السعيد وعجوز بتروجيت



شهدت الدقيقة 54 فى اللقاء مشادة عنيفة بين عبدالله السعيد وأحمد العجوز لاعب بتروجت ونجح محمد معروف حكم اللقاء والعديد من لاعبى الفريقين فى فض الاشتباك بين الثنائى.



سليمان يهدر هدفا للأهلى



أهدر وليد سليمان الملقب بالحاوي فى الدقيقة 57 فرصة هدف محقق عقب استلامه تمريرة ذكية من عبدالله السعيد داخل منطقة الجزاء سددها تمر الى جوار مرمى حارس الفريق البترولى لتضيع فرصة هدف محقق.



هدف الاهلى الاول



أحرز وليد سليمان هدف فريق الأهلي الأول فى مرمى بتروجيت بالدقيقة 60 من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء عقب تسلمه تمريرة سحرية أرسها عبدالله السعيد ليسكنها فى شباك حارس المنافس كعلنا تقدم المارد الأحمر.



السعيد يفك النحس ويسجل هدفين



نجح عبدالله السعيد فى فك النحس الذى لازمه خلال اللقاء وسجل ثانى أهداف النادى الاهلى فى مرمى بتروجيت فى الدقيقة 76 من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء وأضاف ثاالث اهداف الشياطين الحمر فى الدقيقة 60 من ركلة جزاء بعدما تعرض المغربي وليد آزارو الى عرقلة من قبل حارس الفريق البترولى ومنعه من فرصة إحراز هدف.



