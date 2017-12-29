الخارجية المجرية تدين الهجوم الإرهابي ضد كنيسة "مارمينا" بحلوان



وقالت الخارجية المجرية في بيان وزعته سفارتها بالقاهرة اليوم : "إن الشعب المجري علم بصدمة شديدة عن الهجوم الإرهابي ضد الكنيسة المسيحية الذي أودى بحياة تسعة أشخاص اليوم"، مؤكدة إدانتها بأشد العبارات جميع أشكال العدوان والإرهاب ضد الطوائف الدينية.



وأعربت الخارجية المجرية عن ثقتها بأن المتورطين في هذا العمل الإرهابي البربري لن ينجحوا في تراجع وحدة الأمة المصرية وأننا ندعم جهود قوات الأمن المصرية في مكافحتها للإرهاب، معربة عن خالص تعازيها لضحايا الأسر وأحبائهم وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

أدانت وزارة الخارجية والتجارة المجرية الهجوم الإرهابي الذي استهدف اليوم الجمعة، كنيسة "مارمينا" بحلوان في جنوب القاهرة.