شاهد..فلاح لرئيس لجنة الزراعة بالبرلمان : "الزراعات خربت.. وأرضنا بقت بايرة"

استغاث أحد الفلاحين بمركز أبشواي في الفيوم، بالنائب هشام الشعينى رئيس لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، واشتكي من منظومة الرى في الفيوم التى تقوم بتهميش الفلاحين وعدم الاستجابة لمطالبهم.



وأوضح الفلاح إن مسئولى الرى بالفيوم يرفضون إصلاح الفتحات أو إنشاء مواسير للترع بحجة عدم وجود ميزانية، وقال: الأرض أصبحت "بايرة" والزراعات "خربت" من قلة مياه الرى، وأضاف: "رجلينا حفيت وأرضنا بايرة بسبب الري".



وأكد "الشعينى" أن لجنة الزراعة بالبرلمان قامت بزيارة الفيوم من أجل الفلاحين للاستماع لمشاكلهم والعمل على حلها، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك موقف من الرى لسرعة إنهاء مشاكل الفلاحين واعتماد الميزانيات اللازمة لإنشاء الفتحات وترميم الترع حتى تصل المياه للزراعات.