ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

اتحاد المنتجين العرب يدين حادث كنيسة حلوان

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 10:11 م
صدى البلد
نبيل العدوى
أدان الاتحاد العام للمنتجين العرب برئاسة الدكتور إبراهيم أبو ذكري الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف كنيسة مارمينا في حلوان، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين من رجال الشرطة والأخوة الأقباط.

وقال الاتحاد في بيان رسمي له، إن هذا العمل الإرهابي يتنافى مع كافة الشرايح والقيم الإنسانية لاستهدافه أرواح الأبرياء الآمنين وزعزعة أمن واستقرار البلاد، موضحا أن تكرار تلك الهجمات الإرهابية على الكنائس ليس الهدف منها استهداف الأقباط فقط، ولكن هدفها استهداف الدولة المصرية والوطن ووحدته.

وأضاف البيان، أن الاتحاد يدعم ويساند الدولة المصرية وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وما يتخذونه من إجراءات لحمايه أمنها واستقرارها في حربها الشرسة ضد الإرهاب الذي لا يراعي حرمة الأديان ويسفك دماء الأبرياء، مطالبا بضرورة تكثيف الجهود للقضاء على منابع الإرهاب ومدارس الفكر المتطرف التي تهدد أمننا وأمن المنطقة والعالم كله. 

ويناشد الاتحاد صناع الدراما والكتاب بالمساهمة في الرسالة الإعلامية لدحر الإرهاب وتجنب دراما العنف وإظهار الوجه الحسن للدين الوسطي الخ.

وطالب الاتحاد الإعلام المصري وصناع الفن بالقيام بدورهم وواجبهم المهني تجاه حربنا علي الإرهاب في المرحلة القادمة من خلال عرض الحقائق الكامله عند وقوع الأحداث الإرهابية من حيث اعداد الضحايا والمصابين.. وتقديم برامج حوارية دائمة لمناقشة ظاهرة الإرهاب من كافة جوانبها.

وحث المواطنين على القيام بالمساهمة في ضبط الإرهابيين من خلال تقديم معلومات تساعد أجهزة الأمن في الوصول للجناه..وبناء استراتيجية إعلامية متكاملة تضم كافة مكونات الدولة الثقافية والسياسية والتعليمية والدينية والأمنية..والتوسع في توظيف القوالب الإعلامية المؤثرة من دراما وبرامج في غرس القيم الايجابية المتعلقة بعملية مكافحة الارهاب.

وأشاد الاتحاد بالدور الإيجابي والبارز للاتحادات العربيه النوعيه المتخصصة المهتمه بالشأن الإعلامي في حربها ع الارهاب .

واختتم الاتحاد بيانه بتقديم خالص العزاء لأسر الضحايا، داعيا الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء ويحفظ مصر وشعبها من كل مكروه.

ترشيحاتنا

شاهد ... تصريحات مثيرة لحسام البدري عقب الفوز على بتروجيت

ساويرس يعلق على موقف شجاع لمواطن في حادث حلوان : "لك المجد يا فخر مصر"

سيد عبدالحفيظ يكشف عن عرض إماراتي لمؤمن زكريا

مصطفى فتحي يدخل تاريخ الدوري السعودي من الباب الكبير بإنجاز غير مسبوق.. فيديو

عرض سيارة انتصارات هتلر الشهيرة في مزاد علني .. صور

إصابة 6 في انفجار أسطوانة بوتاجاز بالمنوفية

تركيا تلغي شرط التأشيرة لدخول السودانيين لأراضيها

ننشر أسعار السلع التموينية المقررة من بداية 2018

تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية لمصابي كنيسة حلوان.. فيديو

مصطفى بكري يكشف تفاصيل خطيرة عن منفذ حادث كنيسة مارمينا الإرهابي.. فيديو

10 معلومات عن الارهابى مرتكب حادث كنيسة حلوان.. كفّر لعب " الطاولة " بالمقاهى .. نفذ 4 عمليات منفردا آخرها على "بوابة بنى سويف" أمس

شاهد.. فيديو جديد يظهر اللحظات الأولى عقب حادث كنيسة مارمينا بحلوان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الركود يضرب سوق الأجهزة «الطبية والتعويضية»: المرضى اتجهوا للمستعمل.. فيديو وصور

ننشر قصة «عم صلاح» بطل واقعة ضبط إرهابي كنيسة مارمينا حلوان.. صور

"ميرور" تنشر صور أبرز الأحداث في العالم خلال 2017

وزير الصحة يكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل عملية أجراها لمصاب فى حادث كنيسة حلوان..فيديووصور

"معكم .. منى الشاذلى" يُكرم ساويرس و يسرا ودنيا سمير غانم .. صور

فيديو

متحدث «الكنيسة» يطالب كافة مؤسسات الدولة بالتصدي للإرهاب.. فيديو
بتروجيت يواصل السقوط أمام الأهلى.. خسارة بثلاثية.. مشادات بين اللاعبين.. و"الحاوى" و"السعيد" كلمة السر
منى عطا الله : المرأة المصرية لا تحتاج إلى إثبات نفسها ولكنها تريد الفرصة .. فيديو
وسيم السيسي :«الرئيس انقذ مصر من الدخول فى ثقب أسود ».. فيديو
احذر ارتكاب هذه العادات الخطيرة عند ظهور الحبوب .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الاهلى وأتليتكو مدريد تحت شعار «من أجل السلام» ؟

توقعاتك لمباراة الاهلى وأتليتكو مدريد تحت شعار «من أجل السلام» ؟