اتحاد المنتجين العرب يدين حادث كنيسة حلوان





وحث المواطنين على القيام بالمساهمة في ضبط الإرهابيين من خلال تقديم معلومات تساعد أجهزة الأمن في الوصول للجناه..وبناء استراتيجية إعلامية متكاملة تضم كافة مكونات الدولة الثقافية والسياسية والتعليمية والدينية والأمنية..والتوسع في توظيف القوالب الإعلامية المؤثرة من دراما وبرامج في غرس القيم الايجابية المتعلقة بعملية مكافحة الارهاب.



وأشاد الاتحاد بالدور الإيجابي والبارز للاتحادات العربيه النوعيه المتخصصة المهتمه بالشأن الإعلامي في حربها ع الارهاب .



واختتم الاتحاد بيانه بتقديم خالص العزاء لأسر الضحايا، داعيا الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء ويحفظ مصر وشعبها من كل مكروه.

أدان الاتحاد العام للمنتجين العرب برئاسة الدكتور إبراهيم أبو ذكري الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف كنيسة مارمينا في حلوان، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين من رجال الشرطة والأخوة الأقباط.وقال الاتحاد في بيان رسمي له، إن هذا العمل الإرهابي يتنافى مع كافة الشرايح والقيم الإنسانية لاستهدافه أرواح الأبرياء الآمنين وزعزعة أمن واستقرار البلاد، موضحا أن تكرار تلك الهجمات الإرهابية على الكنائس ليس الهدف منها استهداف الأقباط فقط، ولكن هدفها استهداف الدولة المصرية والوطن ووحدته.وأضاف البيان، أن الاتحاد يدعم ويساند الدولة المصرية وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وما يتخذونه من إجراءات لحمايه أمنها واستقرارها في حربها الشرسة ضد الإرهاب الذي لا يراعي حرمة الأديان ويسفك دماء الأبرياء، مطالبا بضرورة تكثيف الجهود للقضاء على منابع الإرهاب ومدارس الفكر المتطرف التي تهدد أمننا وأمن المنطقة والعالم كله.ويناشد الاتحاد صناع الدراما والكتاب بالمساهمة في الرسالة الإعلامية لدحر الإرهاب وتجنب دراما العنف وإظهار الوجه الحسن للدين الوسطي الخ.وطالب الاتحاد الإعلام المصري وصناع الفن بالقيام بدورهم وواجبهم المهني تجاه حربنا علي الإرهاب في المرحلة القادمة من خلال عرض الحقائق الكامله عند وقوع الأحداث الإرهابية من حيث اعداد الضحايا والمصابين.. وتقديم برامج حوارية دائمة لمناقشة ظاهرة الإرهاب من كافة جوانبها.