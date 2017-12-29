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حوادث

مقتل شاب وإصابة 3 آخرين في هجوم مسلح على مقهى بالفيوم

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 10:06 م
صورة آرشيفية
صورة آرشيفية
الفيوم - نبيل أبو السعود
تواصل أجهزة الأمن في الفيوم جهودها لضبط المتهمين فى حادث إطلاق الرصاص وقتل شاب وإصابة 3 آخرين كانوا يجلسون على مقهى بقرية الرزقة في مطرطارس بسنورس.

وتلقى اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم إخطارا من العميد حسين حربى مأمور مركز سنورس بالحادث.

وتبين من التحريات، أن المجني عليهم كانوا يجلسون على مقهى بقرية الرزقة في مطرطارس بمركز سنورس، وفوجئوا بشخصين يطلقون النيران على أحدهم الذي كان يجلس على المقهى أيضا، بسبب اتهامه بإبلاغ الأمن عن أحد المسلحين ما تسبب في حبسه عدة أعوام.

وعقب خروج البلطجي من السجن استعان بصديقه وقرر الانتقام من الضحية الأولي، واستهدفا المقهى الذي يجلس عليها، وتعدوا عليه بالضرب وأطلقوا النيران فأصابوه في قدميه، وعندما تدخل الأهالي أطلقوا النيران بشكل عشوائي، وأصابوا مواطنا آخر في رأسه فسقط قتيلًا، كما أصيب 2 آخرين وفروا هاربين.

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