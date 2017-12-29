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برلمان

برلماني : حادث كنيسة مارمينا حلوان الإرهابي يائس ومحاولة للرد على ثأر "الواحات"

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 10:06 م
صدى البلد
أمينة الدسوقى
استنكر النائب أشرف جمال، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، الهجوم الإرهابي على كنيسة "مارمينا" اليوم، والذي أسفر عن استشهاد 10 أشخاص، وإصابة 5 آخرين "حسب المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة".

وأوضح جمال، أن جاهزية قوات الأمن مكنتهم من التعامل مع الإرهابيين وقتل أحدهم، والقبض على آخر وبحوزته سلاح آلي، و5 خزن، فضلا عن 150 طلقة آلية، وقنبلة، مشيرا إلى أن الثأر لشهداء الشرطة بحادث الواحات بعد تعقب مرتكبي الجريمة، وتحرير النقيب محمد الحايس، أوجعهم، ودفعهم إلى تنفيذ عمليات متفرقة في محاولة يائسة منهم للرد على جاهزية رجال القوات المسلحة، والشرطة.

وأضاف عضو "دفاع البرلمان"، أننا لا بد أن ننتبه خلال الفترة القادمة فبقايا تنظيم "داعش" المدحور بسوريا والعراق سيبحث عن مسرح عمليات جديد، ولن يجد أفضل من دولة ليبيا الشقيقة حاليا كموطيء قدم له، ومنها إلى سيناء، والعمل على تجنيد البعض لاستهداف منشآت، ودور عبادة الهدف منها "زعزعة الاستقرار".

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