حاتم باشات: الحادث الإرهابي بكنيسة مارمينا حلوان يؤكد إفلاس الإرهابيين

تقدم اللواء حاتم باشات نائب حزب المصريين الأحرار عن دائرة الزيتون والأميرية بتعازيه للشعب المصري في شهداء الحادث الإرهابي بكنيسة مارمينا والبابا كيرلس بحلوان.



وقال "باشات" في بيان له، إن ما حدث اليوم يعد إفلاسا واضحا للإرهابيين بعد أن تم تضييق الخناق عليهم في تأمين الطرق والمداخل وتأمين المنشآت الحيوية، ويحاولون استخدام طرق جديدة بدلًا من العربات المفخخة والأسلحة، ويستغلون أفرادا ليس لديهم وعي أو دراية بشئ، ويقومون بعمل "غسيل مخ" لهم في تنفيذ جرائمهم مثلما حدث اليوم.



وأوضح النائب أن المجرم منفذ العملية الإرهابية ظهر في مقاطع الفيديو وهو يسير بالسلاح "بمنتهى البجاحة" في وسط الشارع مستعد للانتحار، وهى طريقة جديدة لابد أن تضع أجهزة الشرطة في اعتبارها تنوعا للأعمال الإرهابية في الفترة القادمة فالأجهزة الأمنية متيقظة لحالة التأمين جيدا لكن عليها أن تعي أن الارهابيين يفكرون في المختلف لتنفيذ جرائمهم.



وأشاد "باشات" بصحوة الشارع و شجاعته سواء من الشرطة أو المواطنين في التصدي للإرهاب ببسالة ،مرسلا برسالة لأجهزة الشرطة قائلا "ربنا معاكم"، ومطالبا المواطنين بمزيد من المساعدة لأجهزة الشرطة سواء بالفعل أو بالادلاء بمعلومات أو بالدعم المعنوي، مؤكدا متابعته لتداعيات الحادث ، وبناء عليه يتم إتخاذ الإجراءات اللازمة في البرلمان.