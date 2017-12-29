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أخبار العالم

إجراء مفاجئ في برلين لمنع التحرش في احتفلات أعياد الميلاد.. تعرف عليه

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 10:11 م
صدى البلد
أحمد محرم
ذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية أن سلطات العاصمة الألمانية برلين قررت تخصيص مساحة للنساء فقط وسط المدينة خلال احتفالات أعياد الميلاد هذا العام لأول مرة، لتفادي وقوع حالات تحرش شبيهة بحوادث وقعت في مدينة كولونيا منذ عامين.

وأوضحت الصحيفة أن احتفالية بعنوان "حواء العام الجديد" ستقام وسط المدينة، حيث من المتوقع أن يحضره الملايين بالقرب من بوابة براندنبورج التاريخية.

وأضافت الصحيفة أن المنطقة النسائية الآمنة ستقام بناءً على طلب من شرطة برلين، حيث سينتشر عدد من العاملين بالصليب الأحمر الألماني لمساعدة أي امرأة تتعرض للتحرش.

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