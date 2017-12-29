بسبب عقب سيجارة .. تفحم سائق داخل ميكروباص بالوراق

كشفت تحريات مباحث الجيزة، تفاصيل تفحم جثة سائق ميكروباص بمنطقة الوراق، حيث تبين أنه كان يقوم بغسل السيارة من الداخل باستخدام البنزين، فأمسكت النار به.



أضافت التحريات التى أجريت بإشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وبرئاسة العقيد محمد عرفات مفتش مباحث قطاع شمال الجيزة، أن المتوفى يدعى ناصر.ع.ا 22 سنة، قام باشعال سيجارة أثناء قيامه بغسلها بالبنزين، فاشتعلت النار فى جسده وتفحمت جثته، واحترقت السيارة بالكامل.



كان قسم شرطة الوراق، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، باشتعال النيران فى سيارة ميكروباص، وانتقلت قوات الأمن لموقع الحادث وتم إخماد النيران، وعثرت القوات على جثة سائق الميكروباص بداخله، وتم نقل الجثة للمستشفى وتحرر محضر وأخطرت النيابة للتحقيق.

