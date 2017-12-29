ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

«القصبى» يستنكر حادث حلوان : لن نسمح للخوارج بالوقيعة بين الشعب

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 10:18 م
صدى البلد
فريدة على - ماجدة بدوى - محمود ابراهيم
استنكر الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس المجلس الاعلى للطرق الصوفية ورئيس لجنة تضامن النواب، الحادث الارهابى الذى وقع اليوم بكنيسة مارمينا بحلوان.

وأكد "القصبى" في بيان له أن فلول الارهاب تسعى الى احداث الوقيعة بين المسلمين والاقباط خلال فترة الاعياد، مشيرا الى أنه لن يحدث وذلك بسبب فطنة الشعب المصرى من هؤلاء الخوارج الذين يحاولون تدمير الوطن وزعزعة استقراره ولكن لن نسمح لهم مطالبا الشعب المصرى بالوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية للبلاد ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى حربه ضد الارهاب وحربه نحو التنمية.

وقدم "القصبى" العزاء لاهالى الشهداء سائلين المولى عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان و متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

ترشيحاتنا

شاهد .. لحظة قنص الداخلية إرهابى كنيسة مارمينا حلوان

شاهد.. 5 فيديوهات ترصد وتكشف تفاصيل حادث كنيسة حلوان الإرهابي

مصطفى فتحى يغازل مرتضى منصور على طريقته الخاصة فى الدورى السعودى

مبروك عطية يُحذر الزوجات من «طي الغسيل» على السرير لهذا السبب

برلماني : إطلاق الأقمار الصناعية المصرية سيزيد من الاكتشافات البترولية

احذر ارتكاب هذه العادات الخطيرة عند ظهور الحبوب .. فيديو

الأهلي يكشف حقيقة تلقي "متعب" عرضًا للرحيل عن الفريق..فيديو

شاهد ... تصريحات مثيرة لحسام البدري عقب الفوز على بتروجيت

إمام المسجد المجاور لـ"مارمينا" حلوان: لن أتردد في الاستشهاد من أجل الكنيسة..فيديو

قطر تودع «خليجي 23» بعد التعادل مع البحرين.. فيديو

باحث إيراني لـ"صدى البلد": الأمور في بلادنا قد تخرج عن سيطرة النظام

وزير خارجية السودان يوجه رسالة هامة للمصريين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الركود يضرب سوق الأجهزة «الطبية والتعويضية»: المرضى اتجهوا للمستعمل.. فيديو وصور

ننشر قصة «عم صلاح» بطل واقعة ضبط إرهابي كنيسة مارمينا حلوان.. صور

"ميرور" تنشر صور أبرز الأحداث في العالم خلال 2017

وزير الصحة يكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل عملية أجراها لمصاب فى حادث كنيسة حلوان..فيديووصور

"معكم .. منى الشاذلى" يُكرم ساويرس و يسرا ودنيا سمير غانم .. صور

فيديو

متحدث «الكنيسة» يطالب كافة مؤسسات الدولة بالتصدي للإرهاب.. فيديو
بتروجيت يواصل السقوط أمام الأهلى.. خسارة بثلاثية.. مشادات بين اللاعبين.. و"الحاوى" و"السعيد" كلمة السر
منى عطا الله : المرأة المصرية لا تحتاج إلى إثبات نفسها ولكنها تريد الفرصة .. فيديو
وسيم السيسي :«الرئيس انقذ مصر من الدخول فى ثقب أسود ».. فيديو
احذر ارتكاب هذه العادات الخطيرة عند ظهور الحبوب .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الاهلى وأتليتكو مدريد تحت شعار «من أجل السلام» ؟

توقعاتك لمباراة الاهلى وأتليتكو مدريد تحت شعار «من أجل السلام» ؟