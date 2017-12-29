«القصبى» يستنكر حادث حلوان : لن نسمح للخوارج بالوقيعة بين الشعب

استنكر الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس المجلس الاعلى للطرق الصوفية ورئيس لجنة تضامن النواب، الحادث الارهابى الذى وقع اليوم بكنيسة مارمينا بحلوان.



وأكد "القصبى" في بيان له أن فلول الارهاب تسعى الى احداث الوقيعة بين المسلمين والاقباط خلال فترة الاعياد، مشيرا الى أنه لن يحدث وذلك بسبب فطنة الشعب المصرى من هؤلاء الخوارج الذين يحاولون تدمير الوطن وزعزعة استقراره ولكن لن نسمح لهم مطالبا الشعب المصرى بالوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية للبلاد ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى حربه ضد الارهاب وحربه نحو التنمية.



وقدم "القصبى" العزاء لاهالى الشهداء سائلين المولى عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان و متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.