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رياضة

موعد مباراة الأهلى واتليتكو .. البدري يكشف عن التشكيلة الأساسية للفريق الأحمر .. فيديو

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 10:11 م
صدى البلد
عمرو ابوبكر
يستضيف الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي فريق اتليتكو مدريد الاسباني، في اللقاء الودي المقرر اقامته غدا السبت في تمام الساعة الثامنه مساء، المقام على شعار "من اجل السلام" .

وسيقام اللقاء على مكلعب استاد برج العرب بالاسكندرية، في حضور العديد من النجوم العربية التي ستشارك مع المارد الاحمر امام الفريق الاسباني الحاضر بكامل صفوفة.

وتوجهت منذ قليل بعثة فريق أتليتكو مدريد إلى فندق الاقامة في برج العرب استعدادا لمواجهة الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وصرح حسام البدري المدير الفني لفريق كرة القدم الاول للأهلي، انه لن يشارك معظم اللاعبين الذين خاضوا مباراة بتروجت اليوم التي انتهت بفوزز الاحمر بثلاثية نظيفة .

واضاف البدري خلال المؤتمر الصحفي لمباراة بتروجت المذاع على فضائية دي ام سي سبورت، ان المباراة التي ستقام امام اتليتكو تعد خيرية، فانه لن يضحي بلاعبيه من أجل مباراة ودية، وان المباريات الرسمية هي الأهم.

واشار البدري الى أن في ودية مدريد سيشارك مع الأهلي العديد من اللاعبين العرب، فقد دعا المارد الأحمر لاعبين من الزمالك والاسماعيلي والدوري السعودي وذلك سيكون دافع لمنح اللاعبين الاساسيين راحة من أجل استكمال مشوار الدوري الممتاز.

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توقعاتك لمباراة الاهلى وأتليتكو مدريد تحت شعار «من أجل السلام» ؟

توقعاتك لمباراة الاهلى وأتليتكو مدريد تحت شعار «من أجل السلام» ؟