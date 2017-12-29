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حوادث

تنفيذ 53 قرار إزالة على مساحة 5963 مترا بالمنوفية

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 10:12 م
صدى البلد
محمد امين
شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مكبرة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بدائرة المديرية، والحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 19 قرار إزالة فورية لتعديات بالبناء على الأراضى الزراعية، و21 قرار إزالة تعديات على منافع الرى، و4 قرارات إزالة تعديات على منافع الصرف، و9 قرارات إزالة تعديات على منافع نهر النيل بإجمالى فدان و10 قيراط بمساحة 5963 مترا تقريبا.

كما تمكنت الحملة من تنفيذ 19 قرار وحدة محلية، و7 أحكام قضائية، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وجارى بذل المزيد من الجهد .

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