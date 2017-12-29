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أخبار العالم

«سانا»: مروحيات أمريكية تخلي عناصر داعش من دير الزور

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 10:05 م
صدى البلد
أحمد محرم
أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" نقلا عن مصادر أهلية بأن مروحيات أمريكية قامت أمس بنقل مجموعة من مسلحي تنظيم داعش من عدة مناطق من ريف دير الزور إلى مناطق مجهولة في ريف الحسكة.

وأوضحت المصادر أن عددًا من المروحيات الأمريكية قدمت ليلة أمس من الريف الشمالي لدير الزور، وحلقت على ارتفاع منخفض فوق مخيم السد للوافدين، وهبطت قرب سد الباسل جنوب مدينة الحسكة، وعلى متنها عدد من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي كانوا لجأو إلى مجموعات قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن.

وأشارت إلى أنها المرة الثانية التي تنفذ فيها مروحيات أمريكية هبوطا بظروف مشابهة، ففي وقت سابق من الشهر الجاري هبطت عدة مروحيات أمريكية بالقرب من سد الباسل جنوب الحسكة وعلى متنها 47 مسلحا من إرهابيي داعش فروا أمام ضربات الجيش السوري وتم نقل المصابين منهم لتلقي العلاج عبر منظمة أطباء بلا حدود.

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