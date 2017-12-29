ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

لاعب ستوك يوجه نصيحة لـ«رمضان صبحي» بعد خطأ الاحتفال بهدفه في شباك هدرسفيلد

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 10:23 م
صدى البلد
حسن العمدة
قال جيوف كاميرون لاعب ستوك سيتي، إنه قدم النصيحة لرمضان صبحي بخصوص قواعد الاحتفال بالأهداف، والتي كلفته الحصول على بطاقة صفراء في المباراة الماضية بسبب عدم علمه بها.

احتفال رمضان بهدفه الثاني على التوالي خلال مباراة ستوك سيتي أمام هدرسفيلد كلفه الحصول على بطاقة صفراء نتيجة الاحتفال مع الجماهير المتواجدة في المدرج، وهو ما يمنعه الاتحاد الإنجليزي.

وقال كاميرون في تصريحاته لصحيفة "ستوك اسنتيال" الانجليزية: "إنه أمر عظيم بالنسبة لرمضان، لقد تمكن من تسجيل هدفين." أمام ويست بروميتش، ثم هودرسفيلد.

وتابع: "لم يكن يعلم أنه لا يستطيع الذهاب لمنطقة الجماهير، لذلك حصل على بطاقة صفراء أخرى، أعتقد أننا يجب أن نشرح له هذا الأمر."

وأضاف: "لكن على كل حال أنا سعيد للغاية بما حققه."

ترشيحاتنا

«سانا»: مروحيات أمريكية تخلي عناصر داعش من دير الزور

النادي الأهلي يكشف حقيقة احتراف مؤمن زكريا .. فيديو

عماد جاد يهاجم الدولة فى وقت تحارب فيه الإرهاب

وزير الصحة يكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل عملية أجراها لمصاب فى حادث كنيسة حلوان..فيديووصور

شاهد.. صراخ وبكاء أهالي شهداء كنيسة حلوان أثناء تشييع الجثامين

مصطفى فتحى يغازل مرتضى منصور على طريقته الخاصة فى الدورى السعودى

ننشر أسماء شهداء كنيسة مارمينا حلوان

«بنص جنيه» خليط طبيعي للقضاء على حبوب البشرة

وزير الداخلية يكرم مدير أمن القاهرة و4 من قوة تأمين كنيسة حلوان ..فيديو و صور

تعرف على هوية الإرهابي منفذ حادث كنيسة حلوان

10 معلومات عن الارهابى مرتكب حادث كنيسة حلوان.. كفّر لعب " الطاولة " بالمقاهى .. نفذ 4 عمليات منفردا آخرها على "بوابة بنى سويف" أمس

موعد مباراة الأهلى واتليتكو .. البدري يكشف عن التشكيلة الأساسية للفريق الأحمر .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الركود يضرب سوق الأجهزة «الطبية والتعويضية»: المرضى اتجهوا للمستعمل.. فيديو وصور

ننشر قصة «عم صلاح» بطل واقعة ضبط إرهابي كنيسة مارمينا حلوان.. صور

"ميرور" تنشر صور أبرز الأحداث في العالم خلال 2017

وزير الصحة يكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل عملية أجراها لمصاب فى حادث كنيسة حلوان..فيديووصور

"معكم .. منى الشاذلى" يُكرم ساويرس و يسرا ودنيا سمير غانم .. صور

فيديو

متحدث «الكنيسة» يطالب كافة مؤسسات الدولة بالتصدي للإرهاب.. فيديو
بتروجيت يواصل السقوط أمام الأهلى.. خسارة بثلاثية.. مشادات بين اللاعبين.. و"الحاوى" و"السعيد" كلمة السر
منى عطا الله : المرأة المصرية لا تحتاج إلى إثبات نفسها ولكنها تريد الفرصة .. فيديو
وسيم السيسي :«الرئيس انقذ مصر من الدخول فى ثقب أسود ».. فيديو
احذر ارتكاب هذه العادات الخطيرة عند ظهور الحبوب .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الاهلى وأتليتكو مدريد تحت شعار «من أجل السلام» ؟

توقعاتك لمباراة الاهلى وأتليتكو مدريد تحت شعار «من أجل السلام» ؟