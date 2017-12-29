لاعب ستوك يوجه نصيحة لـ«رمضان صبحي» بعد خطأ الاحتفال بهدفه في شباك هدرسفيلد

قال جيوف كاميرون لاعب ستوك سيتي، إنه قدم النصيحة لرمضان صبحي بخصوص قواعد الاحتفال بالأهداف، والتي كلفته الحصول على بطاقة صفراء في المباراة الماضية بسبب عدم علمه بها.



احتفال رمضان بهدفه الثاني على التوالي خلال مباراة ستوك سيتي أمام هدرسفيلد كلفه الحصول على بطاقة صفراء نتيجة الاحتفال مع الجماهير المتواجدة في المدرج، وهو ما يمنعه الاتحاد الإنجليزي.



وقال كاميرون في تصريحاته لصحيفة "ستوك اسنتيال" الانجليزية: "إنه أمر عظيم بالنسبة لرمضان، لقد تمكن من تسجيل هدفين." أمام ويست بروميتش، ثم هودرسفيلد.



وتابع: "لم يكن يعلم أنه لا يستطيع الذهاب لمنطقة الجماهير، لذلك حصل على بطاقة صفراء أخرى، أعتقد أننا يجب أن نشرح له هذا الأمر."



وأضاف: "لكن على كل حال أنا سعيد للغاية بما حققه."