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بنات البلد

تعلمي الطريقة الصحيحة لاستخدام عقاب العزل «naughty corner» لطفلك

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 10:28 م
صدى البلد
أمل مجدى
العقاب بطريقة العزل (time-out) او النوتي كورنر (naughty corner) فى بعض الأحيان يأتى بطريقة عكسية بسبب استخدامه خطأ.

أوضح الدكتور أحمد أمين استشارى طب الأطفال شروط يجب الإلتزام بها للحصول على نتيجة جيدة من العقاب وهى :


1-لا نستخدمه قبل سن السنتين حتى يفهم معنى العزل .

2-الوقت المناسب لعزل للطفل يكون مناسب لعمر الطفل دقيقة لكل سنة مثلًا الطفل الذى يبلغ 4أعوام يعزل لمدة 4دقائق .

3-لا يزيد العقاب عن 5-6دقائق حتى لا ينشغل فى اللعب مع نفسه ويفقد التركيز فى العقاب.

4-العزل لازم يبقى فعلا عزل لا تتحدث معه ولا تلوميه.

5-ممنوع التساهل تحت ضغط الطفل أو أى سبب تاني لابد أن يكمل الوقت المحدد له .


6-لازم الطفل يكون عارف الخطأ المتسبب فى عقابه .


7-وقت التفاهم و التصالح يأتى بعد إنتهاء التايم اوت وليس قبله

8-الموضوع ينتهى مع العقاب .


9-شروط اختيار مكان العزل اهم شئ الهدوء وبدون وسائل التسلية .

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