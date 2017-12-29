تعلمي الطريقة الصحيحة لاستخدام عقاب العزل «naughty corner» لطفلك



أوضح الدكتور أحمد أمين استشارى طب الأطفال شروط يجب الإلتزام بها للحصول على نتيجة جيدة من العقاب وهى :





1-لا نستخدمه قبل سن السنتين حتى يفهم معنى العزل .



2-الوقت المناسب لعزل للطفل يكون مناسب لعمر الطفل دقيقة لكل سنة مثلًا الطفل الذى يبلغ 4أعوام يعزل لمدة 4دقائق .



3-لا يزيد العقاب عن 5-6دقائق حتى لا ينشغل فى اللعب مع نفسه ويفقد التركيز فى العقاب.



4-العزل لازم يبقى فعلا عزل لا تتحدث معه ولا تلوميه.



5-ممنوع التساهل تحت ضغط الطفل أو أى سبب تاني لابد أن يكمل الوقت المحدد له .





6-لازم الطفل يكون عارف الخطأ المتسبب فى عقابه .





7-وقت التفاهم و التصالح يأتى بعد إنتهاء التايم اوت وليس قبله



8-الموضوع ينتهى مع العقاب .





9-شروط اختيار مكان العزل اهم شئ الهدوء وبدون وسائل التسلية .



العقاب بطريقة العزل (time-out) او النوتي كورنر (naughty corner) فى بعض الأحيان يأتى بطريقة عكسية بسبب استخدامه خطأ.