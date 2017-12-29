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جابر طايع : حماية الكنائس واجب وطني وشرعي .. فيديو

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 10:25 م
صدى البلد
حازم عمرو
قدم الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، التعازى لجميع المصريين فى حادث كنيسة مارمينا وقال إن حماية الكنائس واجب وطني وشرعي وأكد ان وزارة الاوقاف قامت بإصدار كتاب يشرح ذلك وتم توزيعه على الأمة فى المساجد .

وأشاد بالعمل البطولى للشيخ طه رفعت على ، إمام مسجد الدسوقى المجاور لكنيسة مارمينا بحلوان ،بعد النداء فى ميكرفون المسجد ومطالبة الاهلى بالإمساك بالارهابى .

وقال جابر طايع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» المذاع على قناة النهار تقديم الاعلامى جابر القرموطى اليوم، ان الارهابيين الذين يفعلون تلك الاعمال خالفوا الأعراف الدينية والنصوص الشرعية .

وفى نفس السياق علق على تصريح الفنانة شيرين رضاالاخير والتي انتقدت فيه بعض المؤذنين واصفة أصواتهم بـ«الجعير»، وأكد طايع ان الفنانة تنتقد صوت الشخص وليس الآذان كشعيرة من شعائر الإسلام.

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