موجز نجوم هوليوود.. تفاصيل ترشيح ميجان ماركل لبطولة فيلم "جيمس بوند" وسر استبعادها.. وجينفر لوبيز وحبيبها يصطحبان أطفالهما لعشاء الكريسماس "فيديو وصور"

ماريا كاري وصديقها يظهران بإطلالة الـ"cow boy" في احتفالات الكريسماس

جينفر لوبيز وحبيبها يصطحبان أطفالهما لعشاء الكريسماس

طرح برومو الجزء الرابع من مسلسل «Black mirror»

تفاصيل ترشيح ميجان ماركل لبطولة فيلم "جيمس بوند" وسر استبعادها

The Greatest Showman يحقق 32 مليون دولار خلال أسبوع

كيف تحولت جانيت جاكسون لأم عزباء



نشر "صدى البلد" العديد من أخبار مشاهير هوليوود سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو المتداولة على المواقع والصفحات الفنية العالمية، ونبرز في التقرير التالي آخر أخبار مشاهير هوليوود.



ماريا كاري وصديقها يظهران بإطلالة الـ"cow boy" في احتفالات الكريسماس



تواصل النجمة العالمية ماريا كاري الاحتفال بعيد الكريسماس مع صديقها الراقص الشهير بريان تانكا في ولاية " كولورادو" الامريكية على طريقة شبابية، حيث ظهرا الثنائي وهما يرتديان قبعات الـ"Cow boy".



وظهر الثنائي وهما يحتفلان في شوارع المدينة الامريكية ويمازحان بعضهما البعض وسط جماهير كاري.



يذكر ان ماريا كانت مرتبطة بالملياردير الشهير جيمس باركر ثم اانفصات عنه قبل اسابيع من زواجهما وارتبطا بـ" بريان" الذي يصغرها في العمر بحوالي 15 عامًا.



جينفر لوبيز وحبيبها يصطحبان أطفالهما لعشاء الكريسماس



اصطحبت النجمة العالمية جينفر لوبيز وحبيبها لاعب كرة البيسبول اليكس رودريجيز، أطفالهما، من أجل استكمال احتفالهم بعيد الكريسماس، إذ ظهروا يتناولون العشاء في أحد المطاعم الشهيرة بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، أمس الخميس.



وكانت عدسات مصوري الباباراتزي، التقطت صورًا للنجمة العالمية وباقي أفراد عائلتها الذين قضوا سويا ليلة عيد الكريسماس، الأحد الماضي.



يذكر أن "لوبيز" و"رودريجيز" ارتبطا مطلع عام 2017، وصنفا ضمن أفضل ثنائيات 2017.



طرح برومو الجزء الرابع من مسلسل «Black mirror»



طرحت شركة نيليفيكس البرومو الاول للجزء الرابع من المسلسل الاجنبي الشهير "BLACK MIRROR" عبر موقع يوتيوب اليوم الجمعة.



وتضمن البرومو مقتطفات من الجزء الرابع الذي سيقدم على ستة حلقات اسبوعية تجمع مزيق من الإثارة والتشويق.



وتدور أحداث المسلسل حول التنبؤ بأثر التكنولوجيا وتقنيات الاتصال والتوثيق الرقمي على العلاقات الإنسانية والانطباعات عن الحقيقة ومفاهيم العقاب والثواب وسلطة الفرد والدولة.



وقدمت كل واحدة من الحلقات السبع سيناريو مختلفًا، راسمةً صورة غاية في البؤس عن حياة عصرية توفر أدوات يُفترض أنها صنعت لتيّسر على الإنسان حياته، لكنها تفعل العكس.



تفاصيل ترشيح ميجان ماركل لبطولة فيلم "جيمس بوند" وسر استبعادها



كشفت تقارير أجنبية عن أن الممثلة الأمريكية ميجان ماركل كانت مرشحة لتقديم دور البطولة أمام النجم دانيل كاريج في الفيلم الجديد من سلسلة أفلام "جيمس بوند"، ولكن تم استبعادها بعد خطبتها من الأمير هاري.



وقالت التقارير إن الدور الذي قدمته ميجان العام الماضي في المسلسل الأمريكي " Suits" جعلها نحط انظار المنتجين فيلم "007" ، مشددين على ان دور البطولة أمام شخصية جيمس بوند يليق بها كثيرا لانها ممثلة موهوبة ومثيرة.



يشار إلى أن ميجان سوف توقف جميع نشاطاتها الفنية استعدادا لزوجها من الأمير هاري يوم 19 مايو المقبل.



The Greatest Showman يحقق 32 مليون دولار خلال أسبوع



احتل فيلم The Greatest Showman، المركز الرابع في لائحة شباك تذاكر السينما الامريكية الـ" بوكس اوفيس" بتحقيقه 28,774,408 مليون دولار امريكي.



وعلى المستوى العالم حصد الفيلم 4,098,529 ليحقق 32,872,9 باجمالي ايرادات خلال اسبوع.



وتدور أحداث الفيلم حول السيرة الذاتية للفنان الاستعراضي الأمريكي (بي. تي. بارنوم)، مؤسس السيرك والذي أصبح جوالًا مشهورًا يسافر عبر الدول ويقدم فنه.



كيف تحولت جانيت جاكسون لأم عزباء



شوهدت النجمة العالمية جانيت جاكسون في مطار ميامي الدولي برفقة طفلها عيسى بعد قضائها عيد الكريسماس بمفردها دون والد طفلها وزوجها السابق الملياردير القطري وسام مناع.



وظهرت جانيت باطلالة كاجوال بدون ماكياج وهي تحمل طفلها وسط حراسة امنية مشددة لمنع اقتراب المصورين منها بعد ان اصبحت اما عزباء.



يذكر أن جانيت وضعت طفلها الاول عيسى شهر يناير الماضي وبعدها انفصلت عن وسام بسبب خلافات شخصية مع استمرار علاقة الصداقة بينهما.