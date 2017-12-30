الحكومة تطمئن المواطنين.. وزير الصحة: لا زيادة في أسعار الأدوية.. ومطالب برلمانية بمراجعة تسعيرها وإنشاء هيئة عليا لها.. ونائب يتقدم بطلب إحاطة لـ3 وزراء بشأن شركات قطاع الأعمال للدواء

وكيل «صحة البرلمان» يطالب بإنشاء هيئة للدواء لضمان عدم زيادة أسعاره

طلب إحاطة بـ«صحة البرلمان» لـ3 وزراء بشأن شركات قطاع الأعمال للدواء

برلماني يكشف حقيقة زيادة أسعار الدواء في السنة المالية الجديدة

وجه الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان رسالة طمأنة للمواطنين بشأن أسعار الأدوية، مؤكدا أنه لن يكون هناك رفع لأسعار الدواء في مصر مرة ثانية، مشيرًا إلى أنه لا توجد دولة لا توجد بها نواقص بالأدوية، وتعهد الوزير بإعادة تسعير الأدوية الحالية وخفض أسعار بعض منها في أقرب وقت.وأكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن الحفاظ على أسعار الدواء وعدم زيادتها بشكل كبير يهم مصلحة المواطن في المقام الأول، لذلك لابد من إيجاد الضوابط لعدم زيادتها في الفترة المقبلة، مطالبًا بسرعة إنشاء هيئة عليا للدواء لتنظيم منظومة الدواء بشكل كامل.وقال "أبو العلا"، في تصريحات لـ "صدى البلد": "إننا نعاني خلال الفترة الحالية العديد من المشكلات بشأن الدواء وعشوائية في الأسعار، بالإضافة إلى نواقص، ما يتطلب إنشاء هيئة عليا للدواء لتنظيمه"، لافتًا إلى أهمية الاهتمام بشركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال ودعمها، مشيرا إلى أنها سيكون لها الدور الأكبر في تواجد الأدوية خلال الفترة المقبلة والحفاظ على أسعارها بدون زيادة.وأكد الدكتور مصطفى أبو زيد، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بتصريحات الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، أنه لن يكون هناك رفع لأسعار الدواء في مصر مرة ثانية خلال الفترة المقبلة، متمنيًا تنفيذه والتحكم في الأسعار في مختلف الصيدليات.وطالب "أبوزيد"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، بإعادة تسعير الدواء على وجه السرعة، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الأدوية التي لابد من خفض سعرها خلال الفترة المقبلة، كما أن هناك أدوية لابد من زيادة أسعارها.وقال وكيل لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إنه تقدم بطلب إحاطة لحضور الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، والدكتور عمرو الجارحي، والدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال، لمناقشة مشاكل المصانع الخاصة بالقطاع العام لحلها، مؤكدًا أن هذه المصانع ستكون هي الحل الوحيد لأزمة الأدوية.وأكد النائب أن إنشاء هيئة عليا للدواء تابعة لرئاسة الجمهورية سوف يحقق نهضة في تعديل منظومة الدواء بالكامل ومشتقاتها، ويعمل على تطوير صناعة الدواء المصري وتصديره للدول الأجنبية.وقال الدكتور سامي المشد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن الضمان ألا يقوم التجار والصيدليات بزيادة الأسعار أن تكون هناك رقابة مستمرة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه لن تكون هناك زيادات في أسعار الدواء حتى انتهاء السنة المالية الحالية في شهر يوليو المقبل.وأضاف "المشد"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك لجنة لتسعير الدواء تعمل حاليًا، موضحًا أنها تقوم بحساب تسعيرة الدواء وتراجع الأسعار الموجودة في الأسواق، مشيرًا إلى أن هناك بعض الأدوية التي بحاجة إلى خفض أسعارها وأدوية أخرى بحاجة إلى رفع أسعارها، على أن تعد تقريرا وتقدمه للوزارة.وأشار عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان إلى أن الوزارة سوف تقوم باتخاذ قرارات برفع أسعار بعض الأدوية وخفض آخرين مع بداية السنة المالية الجديدة بعد الأخذ في الاعتبار تقرير لجنة مراجعة الدواء.