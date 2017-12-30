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فنانون يدينون حادث كنيسة «مارمينا» الإرهابي.. «الهضبة» لجمهوره: أصالة أهم نجمة ومغنية في الشرق الأوسط.. شهيرة تنفي خلع الحجاب.. أبرز أخبار النجوم على السوشيال ميديا

السبت 30/ديسمبر/2017 - 10:00 ص
صدى البلد
سعيد فراج
  • منة شلبي وشيرين عبد الوهاب يدينان حادث كنيسة حلوان «مارمينا»
  • صلاح عبد الله: الإرهاب لن ينتصر مهما توحش
  • «أنغام» بـ«بنطلون مقطع» فى أحدث جلسة تصوير

حرص عدد كبير من النجوم في مصر والوطن العربي، على نشر أنشطتهم الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومشاركة جمهورهم اللحظات التي يعيشونها، إضافة إلى كواليس أعمالهم الفنية، وكل ما هو جديد عن حياتهم.

ويرصد "صدى البلد"، أبرز الأحداث التي عبر عنها الفنانون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أمس، الجمعة.

أدانت الفنانة منة شلبي الحادث الإرهابي الغاشم الذي استهدف كنيسة مارمينا بحلوان، من قبل عناصر إجرامية تم تصفية أحدهما وإصابة الآخر والقبض عليه.

وكتبت "شلبي" عبر حسابها الشخصي على "تويتر" قائلة: «خالص التعازي لأسر ضحايا الهجوم الإرهابي على #كنيسة_مارمينا».

كما أدانت الفنانة شيرين عبد الوهاب الحادث الإرهابي الذي استهدف كنيسة مارمينا بحلوان، وكتب عبر "تويتر" قائلة: ‏«خالص التعازي لأهالي وأسر ضحايا كنيسة ‫مارمينا‬ بحلوان، ربنا يحميكي يا بلدي من الإرهاب الأعمى ويحفظك من كل شر إنتي وكل بلادنا العربية».

كما أدان الفنان صلاح عبد الله، الحادث الإرهابى الذى استهدف كنيسة "مارمينا" بحلوان وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من رجال الشرطة والمدنيين.

وكتب "عبد الله" على صفحته بـ «فيس بوك»: «أيها الإرهابي الحقير من أقنعك أن تتحول من إنسان إلى قنبلة لا عقل لها ولا قلب ولا ضمير، وأن الجنة مصيرك، فوالله بإذنه تعالى مصيرهم ومصيرك جهنم وبئس المصير.. الإرهاب لن ينتصر علينا مهما توحش مصر أقوى من الإرهاب».

كما نشرت المطربة «أنغام»، عبر صفحتها الرسمية على «إنستجرام»، صورة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وظهرت وهى ترتدى ملابس كاجوال، وظهرت فى إطلالتها بـ«بنطلون ممزق»، ومكياج هادئ إلى حد كبير، ما زاد من أناقتها.

ونشر المطرب اللبناني عاصي الحلاني، عبر صفحته الشخصية على «إنستجرام»، صورة تجمعه بأولاده الثلاثة، وعلق على الصورة قائلا:«هودي عيون قلبي.. يسلمي عيونكن».

كما حرصت الفنانة شهيرة على الرد على الشائعات التي أطلقت مؤخرًا حول قيامها بخلع الحجاب، بعد انتشار صورة لها بدونه على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وكتبت شهيرة عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام" قائلة: «أنا كنت عند الكوافير وطلبت مني بنت لطيفة صورة سيلفي عادي يعني فوجئت بها على "إنستجرام" بشعري والدنيا قامت أنا والله لسه محتشمة».

وكانت الماكييرة راندا عبد السلام نشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق «إنستجرام»، ظهرت فيها برفقة الفنانة المعتزلة شهيرة، وعلقت عليها قائلة: «شهيرة القمر اللي بموت فيها من صغرى بحبك اووووى انتى الرقة كلها».

وأثار تعليق الهضبة عمرو دياب الأخير في حفل مدينة دبي الإماراتية أمس، الجمعة، حالة جدل كبيرة بين الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بعد أن صرح «عمرو» للجمهور قائلًا: «أصالة أهم نجمة ومغنية في الشرق الأوسط».

ولفت تصريح عمرو انتباه جمهوره، وتكهن البعض منهم بأنه يقصد شيرين عبد الوهاب، بعد أن وصف «أصالة» بأهم نجمة في الشرق الأوسط، وذلك على خلفية الخلافات التي حدثت بين «عمرو وشيرين» مؤخرًا، وقيام الأخيرة بالهجوم عليه أكثر من مرة.
فنانون يدينون حادث كنيسة «مارمينا» الإرهابي.. «الهضبة» لجمهوره: أصالة أهم نجمة ومغنية في الشرق الأوسط.. شهيرة تنفي خلع الحجاب.. أبرز أخبار النجوم على السوشيال ميديا
فنانون يدينون حادث كنيسة «مارمينا» الإرهابي.. «الهضبة» لجمهوره: أصالة أهم نجمة ومغنية في الشرق الأوسط.. شهيرة تنفي خلع الحجاب.. أبرز أخبار النجوم على السوشيال ميديا

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