ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

مجلس كنائس مصر: حادث حلوان يعكس التجرد من أبسط القيم الإنسانية

السبت 30/ديسمبر/2017 - 09:50 ص
صدى البلد
أكد مجلس كنائس مصر أن الحادث الإرهابي الذي وقع على كنيسة مارمينا بحلوان، والذي راح ضحيته عدد من الشهداء، كما خلّف عددًا من المصابين ، يعكس التجرد من أبسط القيم الإنسانية، وممارسة القتل والعنف على الهوية، وبث الرعب في قلوب الأمناء المسالمين.

وأضاف المجلس في بيان له "إننا نقدّر ما تتعرض له البلاد من مؤامرات، وما يتكبده رجال الأمن والجيش من تضحيات، ونؤكد وقوفنا صفًا واحدًا مع كل الشعب المصري الصامد في وجة الإرهاب الغاشم. ونتقدم بخالص التعازي إلى قداسة البابا تاوضروس الثاني، وندعو الله أن يعزي أسر الشهداء ويشفي المصابين ويحفظ البلاد في أمن وسلام".

ترشيحاتنا

نائبا رئيس المحكمة الدستورية في الجزائر والمغرب يغادران بعد بحث التعاون

السعودية تعفي 4 جنسيات من رسوم العمالة الأجنبية

إعدام 44 كيلو "مخ أبقار" غير صالحة حاول سودانيان تهريبها للبلاد

بطل «أحداث مارمينا»: منفذ العملية الإرهابية شخص واحد وكان يأكل «لبانة».. فيديو

4 مباريات في ختام الأسبوع الـ16 من الدوري الممتاز

«كليبات بير السلم» ظاهرة عصفت بالفن.. «الظروف» لم تمنع «شيما» من السجن عامين.. ومسجلة آداب تقدم «كليب فاضح»

فنانون يدينون حادث كنيسة «مارمينا» الإرهابي.. «الهضبة» لجمهوره: أصالة أهم نجمة ومغنية في الشرق الأوسط.. شهيرة تنفي خلع الحجاب.. أبرز أخبار النجوم على السوشيال ميديا

الاتحاد الأوروبى يدين حادث كنيسة مارمينا الإرهابى بحلوان

«الأرصاد»: توقعات بسقوط الأمطار على أغلب الأنحاء.. فيديو

مواجهة عربية بين صلاح ومحرز في لقاء ليفربول مع ليستر اليوم

«جوجل ماب» يرصد الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية ..فيديو

اليوم.. وزير النقل يضع حجر أساس 3 كباري بالدقهلية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

100 نجم من مشاهير الفن في ضيافة "صدى البلد" في 2017 .. صور

منة شلبي تثير الجدل بإطلالتها فى أحدث جلسة تصوير

قوافل «علشان تبنيها» الطبية تغزو أحياء القاهرة الفقيرة والعلاج مجانا

إمام مسجد الدسوقي بحلوان: صرخت في ميكروفون الجامع ونبهت المواطنين لإنقاذ كنيسة مارمينا.. صور

شاهد.. 55 صورة تكشف انبهار السائحين بفن «تكفيت النحاس» في المتحف المصري

فيديو

لحظة النطق بالحكم على مرسي و24 آخرين في إهانة القضاء ..شاهد
"المرور": هدوء نسبي على جميع الطرق دون معوقات في حركة السير .. شاهد
تعرف على أبرز الأخبار المحلية بالمحافظات.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الاهلى وأتليتكو مدريد تحت شعار «من أجل السلام» ؟

توقعاتك لمباراة الاهلى وأتليتكو مدريد تحت شعار «من أجل السلام» ؟