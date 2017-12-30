مجلس كنائس مصر: حادث حلوان يعكس التجرد من أبسط القيم الإنسانية

أكد مجلس كنائس مصر أن الحادث الإرهابي الذي وقع على كنيسة مارمينا بحلوان، والذي راح ضحيته عدد من الشهداء، كما خلّف عددًا من المصابين ، يعكس التجرد من أبسط القيم الإنسانية، وممارسة القتل والعنف على الهوية، وبث الرعب في قلوب الأمناء المسالمين.



