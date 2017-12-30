مجلس كنائس مصر: حادث حلوان يعكس التجرد من أبسط القيم الإنسانية

أكد مجلس كنائس مصر أن الحادث الإرهابي الذي وقع على كنيسة مارمينا بحلوان، والذي راح ضحيته عدد من الشهداء، كما خلّف عددًا من المصابين ، يعكس التجرد من أبسط القيم الإنسانية، وممارسة القتل والعنف على الهوية، وبث الرعب في قلوب الأمناء المسالمين.
وأضاف المجلس في بيان له "إننا نقدّر ما تتعرض له البلاد من مؤامرات، وما يتكبده رجال الأمن والجيش من تضحيات، ونؤكد وقوفنا صفًا واحدًا مع كل الشعب المصري الصامد في وجة الإرهاب الغاشم. ونتقدم بخالص التعازي إلى قداسة البابا تاوضروس الثاني، وندعو الله أن يعزي أسر الشهداء ويشفي المصابين ويحفظ البلاد في أمن وسلام".