كاهن كنيسة العذراء: ندعو للرئيس السيسى في صلواتنا وكلنا معه

قال القمص جرجس زكى ميخائيل، كاهن كنيسة السيدة العذراء ببنها، إنه تم الانتهاء من جميع الاستعدادات للاحتفال بأعياد رأس السنة والميلاد بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة القليوبية.



وأضاف جرجس لـ" صدى البلد"، أنه تم تزويد الكنائس وكنيسة العذراء ببنها بالبوابات الإلكترونية وأجهزة كاشف المعادن، كما يوجد طاقم كشافة لمساعدة رجال الشرطة فى القيام بدورهم لتأمين الكنائس من الخارج وتنظيم الدخول والخروج.



وعن طبيعة الاحتفالات، قال كاهن الكنيسةإن الاحتفالات ليست مختلفة عن الأعوام السابقة لأنها تتميز بالطابع الدينى والروحى مع الإكثار من الترانيم الروحية للتقرب إلى الله بعيدا عن مظاهر البهرجة.



ووجه القمص جرجس رسالة إلى الشعب المصرى أن ينشروا المحبة والسلام فيما بينهم من أجل بلدنا الحبيب مصر، مؤكدا أنه بدون الحب تتحول الحياة إلى جحيم.



وأكد أن كل المسيحيين يصلون من أجل الرئيس عبد الفتاح السيسى في صلوات القداس، قائلا: "كلنا مع الرئيس وفى ظهره لاستكمال مسيرته ودعمه لتحقيق مزيد من الإنجازات على أرض وطننا الحبيب مصر".