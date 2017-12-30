تباين أسعار صرف العملات العربية أمام الجنيه.. اليوم

تباينت أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه، اليوم، السبت، إذ سجل الريـال السعودي نحو 4.7316 جنيه للشراء و4.7585 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي نحو 4.8307 جنيه للشراء و4.8585 جنيه للبيع.



وسجل الدينار الكويتي نحو 58.7467 جنيه للشراء و58.1542 جنيه للبيع، والريـال القطري نحو 4.5948 جنيه للشراء و4.8342 جنيه للبيع.



وسجل الدينار الأردني نحو 24.9331 جنيه للشراء و25.1094 جنيه للبيع، بينما سجل الريـال العماني نحو 45.9504 جنيه للشراء و46.2258 جنيه للبيع.

