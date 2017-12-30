إعدام 44 كيلو "مخ أبقار" غير صالحة حاول سودانيان تهريبها للبلاد

صادرت سلطات مطار القاهرة اليوم السبت 44 كيلوجرام مخ أبقار غير صالحة للاستخدام الآدمى، حاول راكبان سودانيان تهريبها إلى البلاد لدى وصولهما من الخرطوم لبيعها لمطاعم شهيرة بمصر، وتم تشكيل لجنة لإعدام المضبوطات.



صرح الدكتور "خالد الجمال" مدير عام جمارك مبنى رقم 1 بمطار القاهرة بأنه أثناء إنهاء إجراءات جمارك ركاب رحلة طيران "تاركو إير" رقم 112 والقادمة من الخرطوم اشتبه مدير الجمرك فى حقائب راكبين سودانيين وبفتحها تبين وجود 44 كيلوجراما من مخ الأبقار، وتم إبلاغ طبيب الحجر البيطرى، الذى قرر مصادرة المضبوطات لعدم صلاحيتها، وعدم وجود أوراق طبية تؤكد سلامة الأبقار المذبوحة قبل نزع المخ منها، وتم تشكيل لجنة من رجال الجمارك والشرطة وأمن الميناء والحجر لإعدام المضبوطات.



يذكر أن ظاهرة تهريب مخ الأبقار منتشرة وسط السودانيين القادمين لمصر، حيث يتم بيعها بأسعار مرتفعة بمصر لمطاعم شهيرة لتقديم وجبات "الكبدة والمخ"، بينما يتم التخلص منها فى السودان.