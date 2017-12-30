وزير الزراعة يعيد تشكيل فريق وحدة التنسيق والمتابعة لاستراتيجية

قرر الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إعادة تشكيل فريق عمل وحدة تنسيق ومتابعة استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، برئاسة الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة.



وتضم اللجنة في عضويتها وفقًا للقرار الوزاري الذي حمل رقم 1807 لسنة 2017، من أعضاء فريق العمل بالجهات الفنية ذات الصلة بتنفيذ سياسات وبرامج استراتيجية التنمية المستدامة بصفتهم الوظيفية أو من ينوب عنهم، كلًا من: رئيس مركز البحوث الزراعية، رئيس مركز بحوث الصحراء، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، والمدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.



كما تضم اللجنة رئيس قطاع الشئون الاقتصادية، ورئيس قطاع الإرشاد الزراعي، ورئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، ورئيس قطاع استصلاح الأراضي، ومدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، ومدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، فضلًا عن المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الزراعية الخارجية، ورئيس الجهاز التنفيذي لمروعات التنمية الشاملة، والمدير التنفيذي لمشروع إنشاء مزارع مصرية مشتركة مع الدول الأفريقية.



كما نص القرار ذاته على أن تشمل اللجنة أعضاءً من فريق العمل المعاون من الشباب لمتابعة مؤشرات قياس الأداء لسياسات وبرامج الاستراتيجية وهم: الدكتور محمد فكرى القرش، معاون الوزير للإنتاج الحيواني، والمهندسة مي سعيد مطاوع، معاون الوزير للتخطيط والمتابعة، والدكتور أحمد إسماعيل، بمعهد بحوث أمراض النباتات، والدكتور محمد الذهبي، بالمعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية، والدكتور خالد علوي بمعهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية، والدكتور يحيى مدبولي، بمعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية، فضلًا عن المهندسة انتصار السيد إمام، بالعلاقات الزراعية الخارجية.