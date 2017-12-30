علماء فرنسيون يجرون تجارب على أول غدة صماء صناعية

يستعد فريق من الباحثين الفرنسيين برئاسة العالمة مارينا كافازانا رائدة العلاج الجينى فى كلية الطب جامعة باريس، بالإشتراك مع الدكتورة إيزابيل اندريه شموتز مدير معمل الغدد الليمفاوية في معهد ايماجين الفرنسي، مع مطلع شهر يناير القادم، لإجراء أول تجربة معملية على أول غدة صماء صناعية على 12 طفلا يعانون من عجز فى الجهاز المناعى.



وأوضحت الدكتورة إيزابيل آندريه، أن الغدد الصماء هى العضو المسؤول عن نشاط الغدد الليمفاوية لإنتاج كرات الدم البيضاء والخلايا المسؤولة عن رصد وتدمير الفيروسات والخلايا السرطانية.



وتتواجد الغدد اللمفاوية بالقرب من قاعدة العنق وراء عظام قفص الصدر، إلا أن الأطفال الذين يعانون عجزا فى الجهاز المناعي، لا تنتج أجسامهم أعدادا كافية من الغدد ليعانى من خلل، مما استلزم تطوير هذه الغدد صناعيا.



فقد استطاع الفريق البحثى الفرنسي، لأول مرة، من زرع هذه الغدة الليمفاوية معمليا عن طريق استخدام خلايا جذعية في الدم وتفعليها معمليا عن طريق حقنها.



واستطاع فريق الدكتورة إيزابيل زرع معمليا هذه الغدة اللميفاوية عن طريق استخدام الخلايا الجذعية فى الدم وتفعيلها معمليا عن طريق جزىء دالتا – 4، خلال 8 أيام .. ليتم إعادة زرع هذه الغدة الليمفاوية الصناعية مرة أخرى بين الأطفال لتقوم بعملها، خاصة بين مرضي سرطان الدم الذين خضعوا لجراحة زرع النخاع العظمي.

