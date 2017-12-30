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أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

السبت 30/ديسمبر/2017 - 10:01 ص
صدى البلد
فاطمة رضا
عرض برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مفصلًا بالأرقام حول الأسعار الاسترشادية للخضراوات والفاكهة في السوق اليوم، السبت.

وسجلت أسعار الخضراوات "الطماطم 5 جنيهات للكيلو، والبطاطس 4.5 جنيه، والخيار 6 جنيهات، والبصل 4 جنيهات، والفلفل الرومي 6 جنيهات، والفاصوليا 4 جنيهات، والليمون 8.5 جنيه، والفلفل الألوان 12 جنيهًا".

وبالنسبة لأسعار الفاكهة، سجل البرتقال 5 جنيهات، واليوسفي 5 جنيهات، والفراولة 12 جنيهًا، والتفاح الأمريكي 22 جنيهًا.

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