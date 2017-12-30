أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

عرض برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مفصلًا بالأرقام حول الأسعار الاسترشادية للخضراوات والفاكهة في السوق اليوم، السبت.



وسجلت أسعار الخضراوات "الطماطم 5 جنيهات للكيلو، والبطاطس 4.5 جنيه، والخيار 6 جنيهات، والبصل 4 جنيهات، والفلفل الرومي 6 جنيهات، والفاصوليا 4 جنيهات، والليمون 8.5 جنيه، والفلفل الألوان 12 جنيهًا".



وبالنسبة لأسعار الفاكهة، سجل البرتقال 5 جنيهات، واليوسفي 5 جنيهات، والفراولة 12 جنيهًا، والتفاح الأمريكي 22 جنيهًا.



