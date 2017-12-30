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حوادث

انقلاب سيارة نقل على طريق المنصورة - بنها

السبت 30/ديسمبر/2017 - 10:25 ص
صدى البلد
همت الحسينى
انقلبت صباح اليوم سيارة نقل على طريق المنصورة بنها أمام قرية كفر عوض السنيطة التابعة لمركز أجا قبل زيارة وزير النقل لتفقد الطريق.

ورد للواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة نقل أمام قرية كفر عوض السنيطة التابعة لمركز أجا على طريق المنصورة بنها.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث ورجال المرور لمكان البلاغ، وتبين أن سبب الحادث انقلاب عجلة القيادة فى يد السائق، مما أدى الى انقلابها فيما لم يسفر الحادث عن أى إصابات أو خسائر فى الأرواح.

فيما تمكن رجال المرور من فتح الطريق وتسيير حركة المرور ومنع التكدس المرورى، حيث إنه من المقرر أن يقوم المهندس هشام عرفات وزير النقل والدكتور احمد الشعراوى محافظ الدقهلية بوضع حجر أساس كباري بشلا وطنامل وصهرجت، وتفقد طريق بنها / المنصورة.

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