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أخبار البلد

نائبا رئيس المحكمة الدستورية في الجزائر والمغرب يغادران بعد بحث التعاون

السبت 30/ديسمبر/2017 - 10:13 ص
صدى البلد
كتب ــ محمد عبدالناصر :
غادر القاهرة اليوم السبت المستشار "عبدالنور كرابى" نائب رئيس المحكمة الدستورية الجزائرى عائدا لبلاده والمستشار " عبد الأحد الرقاق" نائب رئيس المحكمة الدستورية فى المغرب متوجها إلى كازابلانكا بعد مشاركتهما فى فعاليات الدورة الـ 15 للجنة العلمية لاتحاد المحاكم الدستورية العربية.

بحثت الفعاليات دعم التعاون القضائي ومناقشة أحدث أحكام القضاء الدستورى فى الوطن العربى واستعراض تبادل الخبرات وتقديم الرأي والمشورة فى مجال الرقابة الدستورية وتطوير أداء المحاكم الدستورية العربية وتنسيق المواقف فيما بينها خلال الفعاليات القضائية الدولية كما إلتقى المسئولان الجزائرى والمغربى خلال زيارتهما لمصر مع عدد من كبار المسئولين والشخصيات خاصة كبار مسئولي المحكمة الدستورية العليا فى مصر وبحث دعم علاقات التعاون فى مجالات القانون وتبادل الخبرات فى مجال القانون الدستوري ونظام المحكمة الدستورية.

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