نائبا رئيس المحكمة الدستورية في الجزائر والمغرب يغادران بعد بحث التعاون

غادر القاهرة اليوم السبت المستشار "عبدالنور كرابى" نائب رئيس المحكمة الدستورية الجزائرى عائدا لبلاده والمستشار " عبد الأحد الرقاق" نائب رئيس المحكمة الدستورية فى المغرب متوجها إلى كازابلانكا بعد مشاركتهما فى فعاليات الدورة الـ 15 للجنة العلمية لاتحاد المحاكم الدستورية العربية.



