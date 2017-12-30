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أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو

السبت 30/ديسمبر/2017 - 10:09 ص
صدى البلد
فاطمة رضا
عرض برنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مفصلًا بالأرقام عن أسعار العملات الأجنبية والذهب في السوق، اليوم "السبت".

وسجّل الدولار الأمريكي 17.77 جنيه للشراء و17.87 جنيه للبيع، واليورو 20.97 جنيه للشراء، و21.13 جنيه للبيع، والجنيه الاسترليني 23.64 جنيه للشراء و23.80 جنيه للبيع، والدينار الكويتى 58.54 للشراء، و58.91 للبيع، والريال السعودى 4.72 للشراء، و4.75 للبيع.

وسجَّلت أسعار الذهب "عيار 24 نحو 721 جنيها للجرام، وعيار 21 سجل 631 جنيها للجرام، وعيار 18 سجل 541 جنيها للجرام، والجنيه الذهب 5048 جنيها".

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