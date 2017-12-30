تعرف على أبرز الأخبار المحلية بالمحافظات.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، صباح اليوم، السبت، أهم الأخبار المحلية في المحافظات المختلفة، ضمن فقرة "أحسن ناس".



ومن أبرز الأحداث التي شهدتها عدد من المحافظات كالآتي: محافظة بورسعيد: "المحافظ يستمع للمواطنين أثناء جولته بحي المناخ، وفي الاسماعيلية: "المحافظ: الإرهاب يعمل ضد الشعب ويهدف إلى عرقلة مسيرة التقدم".



وفى محافظة دمياط: "ضبط 45 كيلو لحوم فاسدة"، وعن البحر الأحمر: "قبل "الكريسماس".. إجراءات أمنية مكثفة لحماية الكنائس"، وفي الوادي الجديد: "استمرار حملات النظافة ورفع المخلفات بمركز الخارجة".



وعن الفيوم: جامعة الفيوم تدين الحادث الإرهابي على كنيسة "مارمينا" بحلوان.



