"المرور": هدوء نسبي على جميع الطرق دون معوقات في حركة السير .. شاهد

أكد الرائد محمد الشربيني مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، أن جميع المحاور والطرق الرئيسية للبلاد تشهد هدوءا نسبيا بالتزامن مع فترة الذروة الصباحية، دون وجود أي معوقات على الطرق.



وتوقع "الشربيني"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم السبت، استمرار حالة الهدوء المروري على مختلف المحاور والطرق، لافتا إلى أن مستوى الرؤية على الطرق متناسب تماما مع الحركة المرورية، نافيا وجود أي تحويلات مرورية.



فيما أكد العقيد وائل طاهر مدير التخطيط بالادارة العامة لمرور الجيزة، وجود سيولة مرورية على جميع المحاور والطرق الرابطة بين القاهرة والجيزة، نافيا وجود أي اخطارات بوجود حوادث أو أعطال أو تكدسات مرورية.

