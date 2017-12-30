ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

"المرور": هدوء نسبي على جميع الطرق دون معوقات في حركة السير .. شاهد

السبت 30/ديسمبر/2017 - 10:27 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نورا المري
أكد الرائد محمد الشربيني مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، أن جميع المحاور والطرق الرئيسية للبلاد تشهد هدوءا نسبيا بالتزامن مع فترة الذروة الصباحية، دون وجود أي معوقات على الطرق.

وتوقع "الشربيني"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم السبت، استمرار حالة الهدوء المروري على مختلف المحاور والطرق، لافتا إلى أن مستوى الرؤية على الطرق متناسب تماما مع الحركة المرورية، نافيا وجود أي تحويلات مرورية.

فيما أكد العقيد وائل طاهر مدير التخطيط بالادارة العامة لمرور الجيزة، وجود سيولة مرورية على جميع المحاور والطرق الرابطة بين القاهرة والجيزة، نافيا وجود أي اخطارات بوجود حوادث أو أعطال أو تكدسات مرورية.

ترشيحاتنا

لحظة النطق بالحكم على مرسي و24 آخرين في إهانة القضاء ..شاهد

وزير النقل يقود سيارته خلال تفقده طريق «شبرا - بنها»

تعرف على التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأسيوطي

السعودية تعفي 4 جنسيات من رسوم العمالة الأجنبية

أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

«كليبات بير السلم» ظاهرة عصفت بالفن.. «الظروف» لم تمنع «شيما» من السجن عامين.. ومسجلة آداب تقدم «كليب فاضح»

اليوم.. وزير النقل يضع حجر أساس 3 كباري بالدقهلية

منة شلبي تثير الجدل بإطلالتها فى أحدث جلسة تصوير

شاهد.. رد فعل أسدين التقيا مربيتهما بعد 7 سنوات

شاهد.. فيديو جديد يظهر لحظة القبض على إرهابي كنيسة مارمينا بحلوان

مصطفى خاطر يتقمص شخصية محمود حميدة لأول مرة

تعرف على أبرز الأخبار المحلية بالمحافظات.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

100 نجم من مشاهير الفن في ضيافة "صدى البلد" في 2017 .. صور

منة شلبي تثير الجدل بإطلالتها فى أحدث جلسة تصوير

قوافل «علشان تبنيها» الطبية تغزو أحياء القاهرة الفقيرة والعلاج مجانا

إمام مسجد الدسوقي بحلوان: صرخت في ميكروفون الجامع ونبهت المواطنين لإنقاذ كنيسة مارمينا.. صور

شاهد.. 55 صورة تكشف انبهار السائحين بفن «تكفيت النحاس» في المتحف المصري

فيديو

لحظة النطق بالحكم على مرسي و24 آخرين في إهانة القضاء ..شاهد
"المرور": هدوء نسبي على جميع الطرق دون معوقات في حركة السير .. شاهد
تعرف على أبرز الأخبار المحلية بالمحافظات.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الاهلى وأتليتكو مدريد تحت شعار «من أجل السلام» ؟

توقعاتك لمباراة الاهلى وأتليتكو مدريد تحت شعار «من أجل السلام» ؟