لحظة النطق بالحكم على مرسي و24 آخرين في إهانة القضاء ..شاهد

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، لقطات مصورة، للحظة النطق بالحكم على الرئيس المعزول محمد مرسي و24 آخرين بتهمة إهانة القضاء، إذ قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حمادة شكري، بالحكم 3 سنوات في القضية.





وأسند قاضي التحقيق، المستشار ثروت حماد، للمتهمين تهمًا منها: "إهانة وسبّ القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية".





كما نُسب للمتهمين: "الإخلال بمقام القضاة وهيبتهم من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء".



