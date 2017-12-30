تفاصيل 7 أزمات وحوادث واجهت التعليم العالي والجامعات خلال عام 2017.. صور

التعليم العالي:

حل أزمة طلاب الجامعة الأمريكية

تقديم حلول سريعة لأزمة طلاب العريش

مواجهة تبعات تفجيرى كنيستي مار جرجس بطنطا، ومار مرقس بالإسكندرية

حل أزمة المستشفى الجامعي بالمنيا



7 حوادث وأزمات شهدتها وزارة التعليم العالي وجامعاتها خلال 2017 وتكاتف جميع العاملين بها للمرور بسلام وتجاوزها، وهي ما بين أزمات طلابية وحوادث ارهابية غاشمة لم يقف فيها المسئولون مكتوفي الأيدي، بل شارك وزير التعليم العالي وبعض رؤساء الجامعات من الأطباء باجراء عمليات جراحية لاسعاف المصابين.



ووفق ملف حصاد 2017 لوزارة التعليم العالي، تم حل أزمة طلاب الجامعة الأمريكية من خلال الموافقة على قبول طلاب الجامعة الأمريكية الراغبين فى التحويل إلى التخصصات المناظرة بالجامعات الخاصة والأهلية بشكل فورى، بعد زيادة مصروفات الجامعة الأمريكية، ودعم غير القادرين بمنح من الجامعة الأمريكية.



كما تم تقديم حلول سريعة لأزمة طلاب العريش التي تشهد أحداث إرهابية، حيث قام الوزير باستقبال الطلاب بمكتبه لبحث مشكلتهم، وانتقل إلى مدينة الإسماعيلية حيث نسق مع جامعة قناة السويس والجامعات والمعاهد الأخرى لاستضافة هؤلاء الطلاب، ونجحت جهود الوزارة في حل الأزمة باتخاذ القرارات الآتية: عدم تحميل الطلاب المتضررين أية أعباء مالية إضافية، وأن تتولى جامعة سيناء تحديد الخطة الدراسية لطلابها الذين يدرسون بالكليات المناظرة فى جامعة 6 أكتوبر، وتتواصل جامعة سيناء مع الطلاب لتحديد أماكن دراستهم خلال الفصل الدراسي الثاني، سواء بفرع الجامعة بالقنطرة، أو بجامعة 6 أكتوبر، أو بجامعة قناة السويس.



كما تم توزيع الطلاب المتضررين من الأحداث، وعددهم 94 طالبًا (49) صيدلة، و(16) أسنان، و(23) هندسة، و(1) علوم الحاسب، و(3) إدارة الأعمال والتسويق الدولى، و(2) تكنولوجيا إعلام، ونقل طلاب المستوى الأول والثاني إلى فرع جامعة سيناء بالقنطرة، أما طلاب باقي السنوات الدراسية فتم توزيعهم على جامعتي قناة السويس و6 أكتوبر وفقًا لرغبة الطلاب، وحل مشكلة طلاب المعهد العالي للعلوم الإدارية بالعريش بنقلهم إلى أماكن بديلة.



أما فيما يتعلق بتفجيرى كنيستي مار جرجس بطنطا ومار مرقس بالإسكندرية، تم رفع حالة الاستعداد القصوى بجامعتي طنطا والإسكندرية وكذلك بمستشفيات جامعة القاهرة وعين شمس وبنها للتعامل مع هذه الحوادث الإرهابية، وانتقل الوزير إلى المستشفى الجامعي بطنطا والإسكندرية للتأكد من تقديم الخدمات الطبية المطلوبة.



وتم تشكيل غرفة عمليات لإدارة الأزمات الناشئة عن حادثي التفجير على مستوى المستشفيات الجامعية، وتلبية أي احتياجات تحتاجها المستشفيات المعنية بشكل فورى، وإيفاد الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات لشئون المستشفيات الجامعية إلى مستشفيات طنطا والإسكندرية الجامعية للاطمئنان على أحوال المصابين.



كما تم حل أزمة المستشفى الجامعي بالمنيا، من خلال التنسيق مع الجامعة للانتهاء من تجهيز المبنى المخصص لمستشفى الكبد بالحرم الجامعي بسعة 120 سريرًا، دعم المستشفى بـ (70) مليون جنيه للانتهاء من الأعمال التخصصية والمباني والرعايات المركزة، والتنسيق مع وزارة التخطيط لتحويل مبنى إسكان طلابي إلى مستشفى جامعي بسعة 300 سرير.



كما ساهمت الجامعات المصرية في مواجهة تبعات استهداف أتوبيس في المنيا، من خلال رفع حالة الاستعداد القصوى بمستشفيات جامعتي بنى سويف والمنيا وسرعة إيفاد الأطقم الطبية لمستشفى مغاغة العام للمساعدة في تقديم الرعاية اللازمة للمصابين، والتواصل مع رئيس جامعة بنى سويف للتأكد من توفر الأطقم الطبية اللازمة لعلاج المصابين، وتوفير ثلاجات حفظ الجثامين وتوفير كامل الرعاية المطلوبة.



وتم تشكيل غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة احتواء تبعات هذا الحادث الإرهابى الآثم، وانتقل الوزير إلى مستشفى معهد ناصر لمتابعة حالات المصابين، والتأكد من توفير أوجه الرعاية الطبية والعلاجية المطلوبة لهم، واستدعاء كبار الأساتذة الجراحين من جامعتي القاهرة وعين شمس فى مختلف التخصصات الجراحية للمساعدة فى تقديم الرعاية التي يحتاجها المصابون.



أما على صعيد حادث قطارى الإسكندرية، فتم تشكيل غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة آثار الحادث، وزيارة مستشفيات جامعة الأسكندرية لمتابعة تقديم الرعاية الصحية المطلوبة للمصابين، والاطمئنان على تواجد كافة الأطقم الطبية وكذلك توافر المستلزمات الطبية، واستقبلت مستشفيات جامعة الإسكندرية 83 حالة، منها 77 إصابة، 6 حالات وفاة.



ورفعت الجامعات المصرية حالة الاستعداد القصوى في مستشفيات جامعة قناة السويس بعد الحادث الإرهابي الغاشم الذي استهدف مسجد الروضة بمدينة العريش، لاستقبال مصابى الحادث، وتم التواصل مع جامعة قناة السويس للتأكد من توافر الأطقم الطبية اللازمة لعلاج المصابين وتوفير ثلاجات لحفظ جثامين الشهداء، واتخاذ كل التدابير اللازمة لتوفير العناية الطبية للمصابين، وتفقد الوزير مساء يوم الحادث مستشفى جامعة قناة السويس بالإسماعيلية للاطمئنان على استعدادات المستشفى لاستقبال المصابين، كما اطمأن الوزير على تعاون مستشفى جامعة قناة السويس مع مستشفيات وزارة الصحة ومستشفى هيئة قناة السويس وتوافر التنسيق الكامل بينهم.

