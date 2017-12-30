محافظ الدقهلية:شبكة الطرق والمواصلات شريان التنمية الشاملة..فيديو

أكد الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية، أن شبكة الطرق والمواصلات اساس التنمية الشاملة والاستثمار الناجح، مضيفًا أن كافة المشروعات القومية تسير وفق تخطيط علي مستوى عال من الفكر والتنفيذ، مشيرا ان الكباري الستة التي يتم تنفيذها تم اختيار أماكن تنفيذها وفق اسس علمية وفنيه عالية لتساهم بالفعل في حل مشكلات الازدحام المروري على الطريق وتعظم الاستفادة من الطريق الحر المنصورة / بنها.



جاء ذلك خلال قيامه ، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل، بوضع حجر أساس 3 كباري جديدة على طريق المنصورة / بنها شملت كباري بشلا، صهرجت، طنامل، بمركزي ميت غمر وأجا بحضور اللواء عادل ترك، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، مسئولي القطاعات بالوزارة، المهندس عبد الحميد المصري، مدير مديرية الطرق بالدقهلية، سعد الفرماوى، رئيس مركز ومدينة ميت غمر، نواب البرلمان بمركزي ميت غمر وأجا.



وثمن الشعراوي، الجهود التي تبذلها وزارة النقل في تنفيذ المشروع القومي للطرق على مستوى محافظات مصر، مشيدًا بالاستجابة الفورية لوزير النقل لكافة مطالب محافظة الدقهلية من مشروعات الطرق والكباري والسكك الحديدية.



وأشار رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، ان الكباري الثلاثة ضمن 6 كباري يتم تنفيذهم على الطريق من القاهرة، القليوبية، المنصورة، بإجمالي تكلفة 720 مليون جنيه، موضحًا أنه سيتم رفع كفاءة الطريق بالكامل بتكلفة 420 مليون جنيه.