ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ الدقهلية:شبكة الطرق والمواصلات شريان التنمية الشاملة..فيديو

السبت 30/ديسمبر/2017 - 10:34 م
صدى البلد
همت الحسينى
أكد الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية، أن شبكة الطرق والمواصلات اساس التنمية الشاملة والاستثمار الناجح، مضيفًا أن كافة المشروعات القومية تسير وفق تخطيط علي مستوى عال من الفكر والتنفيذ، مشيرا ان الكباري الستة التي يتم تنفيذها تم اختيار أماكن تنفيذها وفق اسس علمية وفنيه عالية لتساهم بالفعل في حل مشكلات الازدحام المروري على الطريق وتعظم الاستفادة من الطريق الحر المنصورة / بنها.

جاء ذلك خلال قيامه ، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل، بوضع حجر أساس 3 كباري جديدة على طريق المنصورة / بنها شملت كباري بشلا، صهرجت، طنامل، بمركزي ميت غمر وأجا بحضور اللواء عادل ترك، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، مسئولي القطاعات بالوزارة، المهندس عبد الحميد المصري، مدير مديرية الطرق بالدقهلية، سعد الفرماوى، رئيس مركز ومدينة ميت غمر، نواب البرلمان بمركزي ميت غمر وأجا.

وثمن الشعراوي، الجهود التي تبذلها وزارة النقل في تنفيذ المشروع القومي للطرق على مستوى محافظات مصر، مشيدًا بالاستجابة الفورية لوزير النقل لكافة مطالب محافظة الدقهلية من مشروعات الطرق والكباري والسكك الحديدية.

وأشار رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، ان الكباري الثلاثة ضمن 6 كباري يتم تنفيذهم على الطريق من القاهرة، القليوبية، المنصورة، بإجمالي تكلفة 720 مليون جنيه، موضحًا أنه سيتم رفع كفاءة الطريق بالكامل بتكلفة 420 مليون جنيه.

ترشيحاتنا

"المفاجأة" سبب غياب محمود الخطيب عن مواجهة الاهلي وأتليتكو مدريد

شاهد.. أول لقاء بين ولي العهد السعودي ومتعب بن عبد الله بعد الإفراج عنه

شاهد.. الفضائيات تعرض تقارير عن «عم صلاح».. و«الفيسبوك» يصفه بـ «كوماندوز»

الأهلي وأتليتكو مدريد..الروخيبلانكوس يقلب الطاولة ويفوز في ودية مثيرة..فيديو

محمد صلاح يدخل التاريخ ويسجل هدفه الـ 100.. فيديو

شاهد.. هدفا محمد صلاح مع ليفربول في مرمى ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي

أحمد موسى يكشف تفاصيل جديدة في حادث حلوان الإرهابى .. فيديو

أسد الداخلية.. العميد أشرف عبدالعزيز رفض دهس الإرهابي بالمدرعة وفضل إصابته للحصول على معلومات

شاهد.. ابنة شهيدة كنيسة حلوان تروي اللحظات الأخيرة للحادث

مواطن يمني يبعث برسالة لعم «صلاح الموجي» منقذ كنيسة مارمينا.. فيديو

الخطيب يفاجئ عشاق الأهلى بمؤتمر صحفى.. غدا

الأهلي وأتليتكو مدريد.."الشيخ" يضيف الهدف الثاني في مرمى الروخيبلانكوس..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأهلي وأتليتكو مدريد .. وزير الرياضة يشيد بتنظيم المباراة ورسالتها للعالم.. صور

شاهد .. على الحجار و زوجته يحتفلان بزفاف نجلهما

عمرو موسى ومنير فخري في عزاء صلاح عيسى.. صور

فاروق حسني وعبد المحسن سلامة وخالد ميري في عزاء صلاح عيسى..صور

الاعتداء على شاب مصري في إيطاليا من قبل مسلحين.. صور

فيديو

الأهلي واتليتكو مدريد .. صاحب الهاتريك: الأهلي نادي كبير وسعيد بالجمهور
أبو العينين يهدي عبدالله أحمد أحد أبطال حلوان رحلة عمرة..فيديو
كاظم الساهر يغازل نانسي عجرم .. فيديو
الأنبا بسنتي: حادث حلوان يزيد من قوة ومحبة المصريين .. فيديو
5 قتلي فى تظاهرات إيران .. والحرس الثوري يستخدم الرصاص الحي لقمع المحتجين

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح المظاهرات الإيرانية في الإطاحة بنظام الملالي ؟

هل تنجح المظاهرات الإيرانية في الإطاحة بنظام الملالي ؟