بالصور.. منسق جمعية من أجل مصر بالغربية: "ندعم السيسي لبناء الوطن وقهر الإرهابيين"

قال المهندس عمرو السعيد فهمي، منسق عام جمعية "من أجل مصر" بالغربية إن كل الكيانات الوطنية تدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبناء الوطن وقهر الجماعات الإرهابية التكفيرية وقال "كلنا ننعى شهداء حادث كنيسة مارمينا بحلوان وشهداء الوطن التى سالت دماؤهم من رجال الجيش والشرطة".



جاء ذلك خلال احتفالية كبرى أقامتها جمعية من أجل مصر بفرع الغربية بحضور عدد من القيادات التنفيذية والسياسية وأعضاء مجلس النواب بمسرح غزل المحلة الكبرى.



وأضاف "فهمي" أن دعم الرئيس "السيسي" لم يكن من فراغ بل كونه الرجل الأول المسئول عن أمن واستقرار الوطن ودعم مؤسسات الدولة وحمايتها من مخاطر الجماعات الإرهابية".



وأشار منسق الجمعية إلى أن دعم السيسي وبناء مؤسسات الدولة وإقامة المشروعات التنموية هو الرسالة الحقيقية لحفظ أمن واستقرار الوطن.