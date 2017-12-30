وزير النقل: رعاية تامة من القيادة السياسية للمشروع القومي للطرق

أكد المهندس هشام عرفات وزير النقل أن المشروع القومي للطرق منذ عام 2014 يحظى برعاية وعناية تامة من القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا أن الكباري التي سيتم إنشاؤها بطريق المنصورة / القاهرة ستكون محورية وسترفع من كفاءة الطريق وتخفف العبء المروري على المواطنين يوميا لسهولة الوصول إلى طريق بنها ميت غمر الجديد.



جاء ذلك خلال قيامه والدكتور احمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، بوضع حجر أساس 3 كباري جديدة على طريق المنصورة / بنها شملت كباري بشلا، صهرجت، طنامل، بمركزي ميت غمر وأجا.



وأشار وزير النقل الى مشروع القطار المكهرب من المنصورة الى مدينة المنصورة الجديدة الذى تتم الدراسات بشأنه حاليا وقريبا سيتم توقيع عقود تنفيذه، موضحًا ان مدينة المنصورة الجديدة ستكون مدينه عصريه بمعنى الكلمة وتحمل مفاجأة سارة لشعب الدقهلية وتحظى ايضا باهتمام القيادة السياسية.



وأكد وزير النقل على أهمية الحفاظ على الطريق من التعديات والعشوائيات، مشيرا الى وجود عقوبات رادعة للمخالفين، موضحًا انه يوجد اهتمام خاص بمشروعات الطرق والكباري بمحافظة الدقهلية.