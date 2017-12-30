هاني الناظر:٤ مشاكل تواجه البشرة والشعر لا يمكن علاجها بالدواء.. فيديو

قال الدكتور "هاني الناظر" استاذ الامراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث "سابقا"، أن هناك بعض مشاكل البشرة والشعر لا يوجد لها علاجات دوائية، او وصفات يمكن القضاء عليها، وتشمل:



١- الصلع الوراثي.

٢- جلد الوزة.

٣- المسام الواسعة.

٤- شيب الشعر المبكر.

٥- التجاعيد



وأضاف "الناظر" ان الوصفات الدوائية لا تجدي في حل هذه المشكلات السابق ذكرها، ولكن يمكن البحث عن حلول اخرى لها عن طريق إجراء عمليات الليزر، او القيام بعمليات زرع الشعر.



واشار "الناظر" الى انه يجب تجاهل وعدم تصديق الإعلانات التي تروج لمنتجات يمكن أن تقضي على مشكلة التجاعيد، وتمنع ظهورها، حيث انها اعلانات مغرضة، ليس لها اي أساس من الصحة.



وأكد "الناظر" ان ظهور البقع البيضاء على البشرة يجب على الفور مراجعة الطبيب فيها، وذلك لانها يمكن ان تتضمن الكثير من المشاكل، ومنها:



١-البهاق.

٢- التينا.

٣- حساسية.