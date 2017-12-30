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محافظات

تموين قنا:إحالة اللجنة المشكلة لفحص واستلام كميات الأرز للنيابة الإدارية

السبت 30/ديسمبر/2017 - 10:32 م
صدى البلد
يوسف رجب
قال ممدوح عبدالمنعم بكار"وكيل وزارة التموين بقنا" أنه بناءً على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، تم إحالة اللجنة المشكلة لفحص واستلام كميات الأرز التي تم ضبطها وبها حشرات من السوس الحي والميت بالقضية السابقة إلى النيابة الإدارية للتحقيق، مع حفظ التحقيق الجاري مع أعضاء الحملة التموينية التي حررت محضر رقم 13919 لسنة 2017 الخاص بالأرز الفاسد.

وأضاف بكار، بأن نشرة الوزير، تضمنت أيضًا اعتماد القرارات الصادرة من مدير المديرية بشأن نقل بعض العاملين بالمديرية لدعم الاستقرار الوظيفي وما يحقق صالح العمل، إضافة لتشديد الرقابة على المخابز البلدى والأنشطة التموينية المختلفة.

وأوضح بكار، أن كمية الأرز المضبوطة والتى تحوي حشرات تم عزلها فور وصولها المخازن وتم إخطار الوزارة بذلك قبل ضبطها من مباحث التموين، وأن الكمية تقريبًا 18 طنا وليس 842 طنا كما ذكر في بعض وسائل الإعلام.

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