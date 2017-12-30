"إسكان البرلمان" تناقش دمج "التمويل العقارى والإسكان الاجتماعى".. وتعديلات على القانون رقم33 لسنة 2014 فى حالة الموافقة.. وتيسير إجراءات التعامل على الوحدات

التمويل العقاري:

ننتظر مناقشة دمجنا مع الإسكان الاجتماعي منذ عام

رشدي:

دمج صندوقي التمويل العقاري والإسكان الاجتماعي يتطلب تعديل القانون 33

تعديل شروط المشروع وقيمة الوحدات بشكل دورى



أكدت مى عبدالحميد، رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقارى والمدير التنفيذى لصندوق تمويل مشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل"المليون وحدة"، أنه تم تعديل شروط استحقاق الوحدات السكنية وقيمتها بصورة دورية ضمن التعديلات المقرر إدخالها علي قانون الاسكان رقم 33 لسنة 2014، بجانب تحديد المستفيدين من المشروع القومي، باعتباره ضمن اختصاصات ودور صندوق التمويل العقاري.



وذكرت " عبد الحميد" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أنه سيتم اضافة بعض البنود للقانون، فيما يتعلق بتسجيل الوحدات الممولة بنظام التمويل العقاري، كأحد مشروعات الاسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل، بهدف التسير عليهم، بجانب وضع بعض العقبات المقرر تطبيقها علي المخالفين من غير مستحقي تلك الوحدات.



وأشارت إلي أن لجنة الإسكان بمجلس النواب، تناقش حاليا مقترح دمج صندوقي التمويل العقاري و الإسكان الإجتماعي، ليصبحا كيانا واحدا، متوقعة حسمه قبيل انقضاء الدور التشريعي للبرلمان.



من جانبه، قال عبدالله رشدى نائب رئيس مجلس إدارة صندوق دعم وضمان التمويل العقارى، إن مشروع دمج صندوق تمويل مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" وصندوق التمويل العقارى فكرة تقدمنا بها قبل نحو عام للدولة والبرلمان.



وأضاف رشدى فى تصريحات لــــ"صدى البلد"، أن مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى وافق عليها، وتم تقديم اقتراحات التعديل إلى وزارة الإسكان والتى وافقت عليها وأحالتها بالتبعية للبرلمان ليتم مناقشة التعديلات فى لجنة الإسكان بالمجلس.



وأشار نائب رئيس صندوق التمويل العقارى، إلى أن سبب عرض الدمج على البرلمان للحصول على موافقته عليه هو اضطرارنا لتعديل قانون الإسكان الاجتماعى رقم 33 لسنة 2014، ليستوعب بعض المواد التى تخص دور كلا الصندوقين.



يذكر أن صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى يترأسه وزير الإسكان بعضوية ممثلين لوزارات المالية والتخطيط ويختص بالتعامل على كافة الأموال المخصصة للمشروع من الدولة وعائد البيع والقروض الداخلية والخارجية، وكذا مقدمات الوحدات والأقساط، بينما يختص صندوق التمويل العقارى بتحديد قيمة الدعم الموجه للمستفيدين من وحدات المشروع وتنظيم إجراءات التعامل على الوحدات وتوجيه المستفيدين للجهات التمويلية والتنسيق بينهم بالإضافة للتأكد من انطباق الشروط على المستفيدين وإنهاء اجراءات الاستعلام عنهم.