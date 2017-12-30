ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ملفات

"إسكان البرلمان" تناقش دمج "التمويل العقارى والإسكان الاجتماعى".. وتعديلات على القانون رقم33 لسنة 2014 فى حالة الموافقة.. وتيسير إجراءات التعامل على الوحدات

السبت 30/ديسمبر/2017 - 09:45 م
صدى البلد
آمنة عبدالعظيم
التمويل العقاري:
ننتظر مناقشة دمجنا مع الإسكان الاجتماعي منذ عام
رشدي:
دمج صندوقي التمويل العقاري والإسكان الاجتماعي يتطلب تعديل القانون 33
تعديل شروط المشروع وقيمة الوحدات بشكل دورى

أكدت مى عبدالحميد، رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقارى والمدير التنفيذى لصندوق تمويل مشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل"المليون وحدة"، أنه تم تعديل شروط استحقاق الوحدات السكنية وقيمتها بصورة دورية ضمن التعديلات المقرر إدخالها علي قانون الاسكان رقم 33 لسنة 2014، بجانب تحديد المستفيدين من المشروع القومي، باعتباره ضمن اختصاصات ودور صندوق التمويل العقاري.

وذكرت " عبد الحميد" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أنه سيتم اضافة بعض البنود للقانون، فيما يتعلق بتسجيل الوحدات الممولة بنظام التمويل العقاري، كأحد مشروعات الاسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل، بهدف التسير عليهم، بجانب وضع بعض العقبات المقرر تطبيقها علي المخالفين من غير مستحقي تلك الوحدات.

وأشارت إلي أن لجنة الإسكان بمجلس النواب، تناقش حاليا مقترح دمج صندوقي التمويل العقاري و الإسكان الإجتماعي، ليصبحا كيانا واحدا، متوقعة حسمه قبيل انقضاء الدور التشريعي للبرلمان.

من جانبه، قال عبدالله رشدى نائب رئيس مجلس إدارة صندوق دعم وضمان التمويل العقارى، إن مشروع دمج صندوق تمويل مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" وصندوق التمويل العقارى فكرة تقدمنا بها قبل نحو عام للدولة والبرلمان.

وأضاف رشدى فى تصريحات لــــ"صدى البلد"، أن مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى وافق عليها، وتم تقديم اقتراحات التعديل إلى وزارة الإسكان والتى وافقت عليها وأحالتها بالتبعية للبرلمان ليتم مناقشة التعديلات فى لجنة الإسكان بالمجلس.

وأشار نائب رئيس صندوق التمويل العقارى، إلى أن سبب عرض الدمج على البرلمان للحصول على موافقته عليه هو اضطرارنا لتعديل قانون الإسكان الاجتماعى رقم 33 لسنة 2014، ليستوعب بعض المواد التى تخص دور كلا الصندوقين.

يذكر أن صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى يترأسه وزير الإسكان بعضوية ممثلين لوزارات المالية والتخطيط ويختص بالتعامل على كافة الأموال المخصصة للمشروع من الدولة وعائد البيع والقروض الداخلية والخارجية، وكذا مقدمات الوحدات والأقساط، بينما يختص صندوق التمويل العقارى بتحديد قيمة الدعم الموجه للمستفيدين من وحدات المشروع وتنظيم إجراءات التعامل على الوحدات وتوجيه المستفيدين للجهات التمويلية والتنسيق بينهم بالإضافة للتأكد من انطباق الشروط على المستفيدين وإنهاء اجراءات الاستعلام عنهم.

موضوعات متعلقة

التمويل العقاري: ننتظر مناقشة دمجنا مع الإسكان الاجتماعي منذ عام

ترشيحاتنا

ليفربول: محمد صلاح سيخضع للفحوصات الطبية بعد إصابته أمام ليستر سيتي

مواطن يمني يبعث برسالة لعم «صلاح الموجي» منقذ كنيسة مارمينا.. فيديو

أسد الداخلية.. العميد أشرف عبدالعزيز رفض دهس الإرهابي بالمدرعة وفضل إصابته للحصول على معلومات

شاهد.. رسالة مستشار ياسر عرفات إلى محمد صلاح عقب مباراة اليوم

بعد قليل .. بيان عاجل لوزارة الداخلية حول الأوضاع الامنية والتطورات الأخيرة

محمد صلاح يسجل هدفين ويطارد هارى كين على لقب هداف الدورى الانجليزى.. فيديو

ابنة الشهيدة نرمين صادق: «ماما سألت الإرهابي أنت كويس لما وقع.. فأطلق 6 طلقات».. فيديو

الأهلي وأتليتكو مدريد..«جاميرو» يقلب الطاولة على الأحمر ويتقدم للروخيبلانكوس..فيديو

تعرف على جنسية زوجة «شيكابالا» وموعد ومكان حفل الزفاف.. صور

عماد متعب يرحل عن الأهلي الشهر المقبل.. لهذا النادي

شاهد .. ابنة شهيدة كنيسة حلوان تدخل في نوبة بكاء على الهواء

اعترافات إرهابي بـ«حركة حسم»: تلقينا دورات لاستحلال دماء «ضباط الشرطة».. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأهلي وأتليتكو مدريد .. وزير الرياضة يشيد بتنظيم المباراة ورسالتها للعالم.. صور

شاهد .. على الحجار و زوجته يحتفلان بزفاف نجلهما

عمرو موسى ومنير فخري في عزاء صلاح عيسى.. صور

فاروق حسني وعبد المحسن سلامة وخالد ميري في عزاء صلاح عيسى..صور

الاعتداء على شاب مصري في إيطاليا من قبل مسلحين.. صور

فيديو

الأهلي واتليتكو مدريد .. صاحب الهاتريك: الأهلي نادي كبير وسعيد بالجمهور
أبو العينين يهدي عبدالله أحمد أحد أبطال حلوان رحلة عمرة..فيديو
كاظم الساهر يغازل نانسي عجرم .. فيديو
الأنبا بسنتي: حادث حلوان يزيد من قوة ومحبة المصريين .. فيديو
5 قتلي فى تظاهرات إيران .. والحرس الثوري يستخدم الرصاص الحي لقمع المحتجين

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح المظاهرات الإيرانية في الإطاحة بنظام الملالي ؟

هل تنجح المظاهرات الإيرانية في الإطاحة بنظام الملالي ؟