صحة الدقهلية: انتهاء تطوير وحدات الكلى بالمحافظة بإجمالي 110 ملايين جنيه

قال وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الدكتور سعد مكي ، إنه تم رفع كفاءة وتطوير شامل لوحدات الكلى بمستشفيات مديرية الصحة بالمحافظة خلال عام 2017، بتوفير أكثر من 91 ماكينة غسيل كلوى جديدة بحوالي 18 مليون جنيه وتوسعة أكثر من 13 وحدة غسيل كلوى بالمحافظة، كما تم توفير مستلزمات خاصة بالغسيل الكلوي بحوالي 85 مليون جنيه من خلال الوزارة، وكذلك علاج دوائي لمرضى الكلى بحوالي 10 ملايين جنيه.



وذكر بيان مديرية الصحة اليوم/السبت/، أن مكي قام بتكريم أكثر وحدات الكلى تطورا خلال عام 2017 وهم (بلقاس، منية النصر، أتميدة، الجمالية، دماص، طناح، كفر الترعة الجديد)، كما قام بتكريم قسم الكلى بمستشفى المنصورة العام الجديد على تميزه المستمر ودوره الفعال في المجال التدريبي؛ كما كرم الدكتور أحمد عقل، ممثلا عن مركز الكلى والمسالك البولية عن الدور المميز الذي قدم في رفع مستوى الخدمة الفنية والطبية بكافة وحدات الكلى بالدقهلية.



يذكر أن مستشفيات مديرية الصحة بالدقهلية، أكبر محافظات الجمهورية في خدمة الغسيل الكلوي حيث تقدم الخدمة لعدد 2670 مريضًا، وقدمت أكثر من 450 ألف جلسة غسيل كلوي خلال عام 2017.