محافظ السويس وقائد الجيش الثالث يتفقدان الكنائس قبل أعياد الميلاد

تفقد اللواء أحمد حامد محافظ السويس واللواء محمد رأفت قائد الجيش الثالث الميداني واللواء محمد جاد مدير أمن السويس الإجراءات الأمنية أمام الكنائس مساء اليوم السبت استعداداً لأعياد الميلاد المجيد.





تفقد محافظ السويس وقائد الجيش الثالث ومدير الامن كنائس المارى الجرجس بمنطقة الصباح وكنسية الأنبا أنطونيوس بمنطقة أبو العزايم.





قال اللواء محمد رأفت، قائد الجيش الثالث، إننا لن نتوانى في مواجهة أى إرهابى تسول له نفسه مهاجمة الكنائس وطالب من قوات التأمين المبادرة للقبض ومواجهة أى شخص مشتبه يقترب من الكنائس.





وأضاف قائد الجيش الثالث خلال جولة تفقدية أنه ستتم مراجعة الإجراءات الأمنية أمام الكنائس وتكليف القادة المنوط لهم تأمين الكنائس بتقديم كافة الدعم الأمنى الذى يطالبه رجال الدين المسيحى لتأمين الكنائس.





وطمأن اللواء محمد رأفت ، الأخوة الأقباط بتلاحم الجيش والشرطة معهم لتأمين مراسم احتفاليتهم فى أعياد الميلاد، مطالبهم بالتمتع بفرحتهم بعيدهم وتأدية صلاتهم بكل حرية دون أى خوف.



