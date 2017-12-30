«شباب بتحب مصر»: جزيرة «أم الشيخ» خالية من مخلفات البلاستيك

انطلقت اليوم السبت، فعاليات المعسكر الشبابي الرابع، الذي تنظمه مؤسسة شباب بتحب مصر، بمحمية وادي الجمال للمرة الثانية، بمشاركة 34 شاباً من فئات عمرية مختلفة، ما بين متطوعين للعمل بالمؤسسة، وبين أعضاء الكشافة، ويستمر لمدة 4 أيام متواصلة، بجزيرة "أم الشيخ"، وشاطيء القلعان، حيث سبق وبدأت المؤسسة أولى فعالياتها بجزيرة محابس بوادي الجمال، أكتوبر الماضي، تحت شعار حملة "جزر نظيفة".





وأعلنت مؤسسة شباب بتحب مصر، عن أن جزيرة "أم الشيخ" خالية تمامًا من البلاستيك والمخلفات، بعد رفع 110 جوالات من المخلفات البلاستيكية المتراكمة على سطحها، بمساعدة أعضاء المؤسسة، ومجموعة من باحثي حماية الطبيعة بوزارة البيئة، حيث استمر العمل طوال ساعات النهار.





وأضاف أحمد فتحي، رئيس مؤسسة شباب بتحب مصر، أن المعسكر معني بنشر التوعية البيئية، وحث الشباب على العمل الميداني وحماية التنوع البيولوجي بالمحميات الطبيعية، بالإضافة إلى ندوات وورش عمل لسكان المجتمع المحلي لنشر الثقافة البيئية في التعامل مع المحميات الطبيعية، والحفاظ على تراثها، مشيرًا إلي أن الهدف الرئيسي من المعسكر هو جمع المخلفات من جزر البحر الأحمر.





يأتي هذا ضمن مبادرة "جزر نظيفة.. جزر البحر الأحمر خالية من البلاستيك"، وذلك بعد ما قامت به من مبادرات ومشروعات سابقة، أعرف محميتك، وخلق الله في مصر، لرفع المخلفات البلاستيكية من كافة المحميات الطبيعية حفاظا على التنوع البيولوجي بداخلها.



