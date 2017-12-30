جمعية خيرية تسدد مصروفات 140 طالبا من غير القادرين

سددت جمعية حواء المستقبل «إحدى الجمعيات الناشئة حديثًا» المصروفات المدرسية لنحو 140 من الطلاب غير القادرة أسرهم على تسديد المصروفات والوفاء بمتطلبات أبنائهم بالمدارس، وذلك تحت إشراف مباشر ومتابعة سارة رياض مدير إدارة المشاركة المجتمعية والجمعيات الأهلية.



يأتى هذا تنفيذًا لتوجيهات عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس بضرورة الاهتمام بالطلاب الغير قادرين وتقديم كافة أوجه الرعاية المدرسية لهم لمساعتدتهم على التكيف السوى مع العملية التعليمية.



وأوضحت سارة رياض رئيس الجمعية أنه تم التسديد لعدد 140 من الحالات المدرسية بواقع 30 حالة بمدرسة العاشر من رمضان الثانوية بنات و10 حالات بمدرسة أحمد عبده الإعدادية بنات و34 حالة بمدرسة الإمام محمد متولى الشعراوى الابتدائية و34 بمدرسة محمد يوسف للتعليم الأساسي و 42 بمدرسة الرحاب للتعليم الأساسي.





