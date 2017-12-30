محمد كمال: الرد السريع للداخلية دليل على وعيها بحجم المسؤولية .. فيديو

قال محمد كمال الصحفي المتخصص في الشأن الأمني، إن ما حدث اليوم لا يدع مجالا للشك أن مصر لديها جهازا أمنيا قويا يعي حجم المسئولية، ورد سريعا على العملية الإرهابية الخسيسة التي وقعت بالأمس بكنيسة حلوان.



وأضاف كمال، في مداخلته الهاتفية ببرنامج «90 دقيقة» على قناة «المحور»، أن هناك مجهودات كبيرة يقوم بها جهاز الأمن الوطني أسفرت عن إحباط العديد من المخططات التي كانت معدة لاستهداف أعياد الميلاد ومؤسسات الدولة.



وأشار كمال إلى أن عناصر حسم أحد الأذرع المسلحة لجماعة الإخوان الإرهابية كانت تقوم بالتخطيط لعمليات إرهابية، واعترفت العناصر بتخطيط مجموعة من العمليات استعدادا لتنفيذها في أعياد الميلاد.



وأوضح كمال، أن قطاع الأمن الوطني وجميع أجهزة وزارة الداخلية، دفعت بـ233 ألف رجل شرطة لتأمين البلاد في الاحتفالات بأعياد الميلاد، على مدار الـ24 ساعة، وهو ما منع بالامس كارثة محققة لتفجير كنيسة مار مينا بحلوان.



