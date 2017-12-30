تقرير دولي: مصرع 81 صحفياً في العالم خلال 2017

أعلن الاتحاد الدولي للصحفيين ، أن 81 صحفيًا علي الأقل لاقوا حتفهم خلال تأديتهم لواجباتهم المهنية خلال هذا العام.



ونقلت شبكة" إيه بي سي نيوز" الأمريكية، ما جاء في تقرير أصدره الاتحاد الدولي للصحفيين ، بأن هؤلاء الصحفيين لقوا مصرعهم خلال عمليات قتل متعمدة وهجمات بسيارات مفخخة وحوادث تبادل لإطلاق الرصاص ، مشيرًا إلي أن العنف والمضايقات ضد العاملين بالصحف ووسائل الإعلام ارتفعت بشكل كبير خلال العام الذي يوشك على النهاية.



وتابع التقرير "أن أكبر عدد من القتلي بين الصحفيين خلال عام 2017 كان في دولة المكسيك، يليها عدد من الدول الأخرى التي تشهد صراعات داخلية مثل أفغانستان والعراق وسوريا".



وكشف التقرير أن السلطات في تركيا تعمل علي الضغط بشكل متزايد علي وسائل الإعلام منذ العام الماضي، وأن أنقرة باتت سيئة السمعة في قضايا اعتقال الصحفيين"، مشيرا إلي أن حوالي 160 صحفيًا ما زالوا رهن الاعتقال في تركيا يمثلون ثلثي الصحفيين المعتقلين على مستوي العالم ككل.



وأورد التقرير قائمة بأعداد القتلى في دول العالم خلال عام 2017، تضمن مقتل 13 صحفيا في المكسيك و11 صحفيا في أفغانستان، و11 في العراق وأفغانستان، و 10 في سوريا، و6 في الهند، و4 في الفلبين، و4 في باكستان، و3 في نيجيريا، و3 في الصومال، و3 في هندوراس.