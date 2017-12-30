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محافظات

محافظ قنا يرصد مخالفات بمستشفى «قفط التعليمي» خلال جولة ميدانية

السبت 30/ديسمبر/2017 - 10:33 م
صدى البلد
يوسف رجب
رصد اللواء عبدالحميد الهجان- محافظ قنا، بعض المخالفات بمستشفى قفط التعليمى، خلال جولته بالمستشفى، مؤكدًا أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، واطمأن خلال جولته على الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى وتواجد الأطباء وطاقم التمريض في مقر عملهم، وشدد خلال زيارته على ضرورة الاهتمام بالنظافة حفاظًا على صحة المواطنين، وحُسن استقبال المرضى وتقديم أفضل الخدمات العلاجية والصحية.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمحافظ قنا، بمدينة قفط لمتابعة عدد من المشروعات الخدمية، رافقه خلالها رئيس المدينة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتابع "الهجان"، أعمال رصف طريق قـفط– القصير بطول 10 كم، ووجه الشركة المنفذة بضرورة مراعاة تطبيق معايير الجودة العالية في عمليات الرصف، وذلك في إطار اهتمام المحافظة برفع كفاءة البنية التحتية وعمل شبكة طرق داخلية وإقليمية متميزة تحقق أعلى معدلات السلامة والأمان.

كما اطلع المحافظ، على مبنى الحملة الميكانيكية الجديد للوحدة المحلية لمدينة قفط وذلك بعد الانتهاء من إنشائه علي مساحة 6 آلاف متر بتكلفة حوالي 3 ملايين و500 ألف جنيه.
محافظ قنا يرصد مخالفات بمستشفى «قفط التعليمي» خلال جولة ميدانية
محافظ قنا يرصد مخالفات بمستشفى «قفط التعليمي» خلال جولة ميدانية
محافظ قنا يرصد مخالفات بمستشفى «قفط التعليمي» خلال جولة ميدانية
محافظ قنا يرصد مخالفات بمستشفى «قفط التعليمي» خلال جولة ميدانية
محافظ قنا يرصد مخالفات بمستشفى «قفط التعليمي» خلال جولة ميدانية

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