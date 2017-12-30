رئيس "الأقصر للسينما الإفريقية": إعلان الأفلام المشاركة مطلع يناير

قال السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية ، إن الدورة السابعة للمهرجان - المقررة في مارس المقبل - ستقدم برنامجا خاصة لبانوراما السينما الرواندية بعد أن شهدت طفرة سينمائية كبرى عن أي وقت مضى.

وأَضاف فؤاد - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم/السبت/ - أن المهرجان سيشارك برواندا في فعاليات مهرجان "مشرقي" بهدف تدعيم التعاون السينمائي الإفريقي، لافتا إلى أن المهرجان يعمل على ترجمة بعض الكتب والمقالات من اللغة الفرنسية إلى العربية تناولت في مضمونها حالة السينما الإفريقية.



وأوضح فؤاد، أن لجنة المشاهدة بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية - برئاسة السيناريست عطية الدرديري - استقبلت قرابة 200 فيلم، وتعمل حاليًا على فرزها تمهيدًا لإعلان الأفلام المشاركة بالمهرجان مطلع يناير المقبل، لافتًا إلى أن مستوى الأفلام الإفريقية تطور عن أي عام مضى؛ خاصة في مجال السينما التسجيلية، وأن المهرجان يسعى لدعم الإنتاج السينمائي الإفريقي المشترك بدلًا من توجه الكثير من السينمائيين الأفارقة للغرب حفاظا على هوية القارة.



وتكرم الدورة الجديدة للمهرجان الفنان القدير جميل راتب، والمخرج العالمي الراحل يوسف شاهين، والمخرج الإفريقي موسى توريه، فضلًا عن الاحتفاء بمئوية ميلاد الزعيمان الراحلان جمال عبد الناصر، والجنوب إفريقى نيلسون مانديلا، واللذان ولدا في عام 1918 لدورهما العظيم في الكفاح من أجل الحرية وتحرر القارة السمراء.



يذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم من وزارات (الثقافة، والخارجية، والسياحة)، والبنك الأهلي المصري، وبالتعاون مع محافظة الأقصر، ونقابة المهن السينمائية.