تركيا تمول "حسم".. اعترافات الإرهابيين: تلقينا تدريبات على زرع العبوات الناسفة ودورات لاستحلال دم ضباط الشرطة.. الحركة تهدف للسيطرة على مصر.. فيديو

الارهابى عمر ابو بكر :

انضميت للجماعة الارهابية عام 2013 بعدما اقنعنى شقيقي

قمت بالتظاهر بالفيوم وبنى سويف

انضميت لحركة "حسم" بغرض السيطرة على مصر

تلقينا تدريبات على استخدام السلاح وزرع العبوات الناسفة

تمويلنا يأتى من المسؤول التركى

رصدنا اهدافا سياحية لزعزعة الاستقرار

فشلنا في استهداف سيارة شرطة مرتين



الارهابى احمد جمال

انضميت لجماعة الاخوان الارهابية عام 2013 ثم انضميت لحركة "حسم"

اشتركت فى عملية اسفرت عن استشهاد مجند وإصابة 4 آخرين بالفيوم

بعض عناصرنا تأخذ مرتبا شهريا 1000 جنيه

لم نتمكن من تنفيذ بعض العمليات بسبب ضغط الامن



قام المتهمون الذين تمكنت وزارة الداخلية من القبض عليهم بمحافظتى القليوبية والفيوم اليوم، بالادلاء باعترافاتهم والتى اكدوا خلالها الانضمام لجماعة الاخوان الارهابية وقيامهم بتنفيذ عدة عمليات استهدفت رجال الامن والمنشآت الهامه خلال الفترة الماضية.



قال المتهم عمر أبو بكر محمد عبد الواحد ، الذى تم القبض عليه اليوم ضمن 10 إرهابيين فى محافظتى القليوبية والفيوم، إنه انضم لجماعة الإخوان المسلمين فى نهاية عام 2013 باقتناع كامل من شقيقه عبد الله، وقام بالنزول للمسيرات الإخوانية فى الفيوم وبنى سويف ومناشي الخطيب.



وأضاف أبو بكر الطالب بكلية الصيدلة جامعة بنى سويف 22 سنة، مقيم بمناشي الخطيب مركز الفيوم في اعترافاته، أنه انضم لحركة حسم بهدف السيطرة على مصر، وحصل على العديد من الدورات التدريبية أبرزها دورة الرؤية وهى دورة لرؤية الحركة المستقبلية للسيطرة على مصر، وثانى دورة هى دورة تأصيل شرعى، وهى استحلال دم ضباط الشرطة واستحلال دم افراد الشرطة والأقوال الأمنية وبوكسات الشرطة على الطرق السريعة.



وأوضح أنه تلقى دورة تكتيك عسكرى فى مركز يوسف الصديق عن إطلاق النيران، وأخرى فى مركز إطسا عن التدريب البدنى والعسكرى، مؤكدا أنه تلقى دورة فى زراعة العبوات على الطرق السريعة وكيفية زراعتها وكيفية تفجيرها.



وأكد أنه قام بالتربص بصحبة 4 آخرين بسيارات الشرطة على الطريق الدائرى مرتين، إلا أنه لم يمر أى سيارات شرطة فى تلك المرتين، مؤكدا أنه قام برصد هدف سياحى بهدف زعزعة استقرار السياحة فى البلد.



وتابع أنه انتقل عقب ذلك لمحافظة بنى سويف، وتزعم رئاسة مجموعة من الإرهابيين هناك، وتم رصد عدد من الأهداف ورجال الشرطة والأقوال الأمنية هناك، إلا أنه لم يتم تنفيذ أي عملية منهم.



واستطرد أنه كان يتم التمويل من المسئول التركى، ويتم توزيعهما على اثنين من العناصر فى الفيوم، وكان يتم عن طريق زراعة صندوق ميت بنقطة ميتة.



ومن جانبه قال الإرهابي أحمد جمال الذى تم القبض عليه من قبل قوات الأمن ضمن عناصر حركة "حسم" الإرهابية بمحافظتى القليوبية والفيوم، إنه انضم للجماعة الارهابية عام 2013، وأنه قام بالتظاهر بعد ثورة 30 يوليو، مضيفا أنه فى عام 2015 انضم لتنظيم مسلح تحت قيادة الإخوانى المتوفى عبد الناصر علوانى، وأنه تلقى تدريبات على فك وتركيب السلاح مع المدعو محسن سعد أحد أفراد الجماعة الإرهابية حتى تفرقوا.



وأضاف خلال اعترفاته، أنه انضم بعد ذلك لمجموعة أخرى، وتدرب على زرع العبوات الناسفة فى أماكن صحراوية بيوسف الصديق وإبشواي بالفيوم، ثم تلقى دورة تأصيل شرعى والتى تحل دم ضباط الشرطة، وتلقينا دورة تكتيك عسكري ودورات أمن الهاتف وأمن التواصل.



وواصل حديثه: "وفى شهر 7 عام 2017 تلقينا تعليمات برصد أهداف على الطريق الدائرى لزعزعة استقرار الأمن، وتم رصد هدف على طريق قارون السياحى بهدف زعزعة السياحة، وقمنا بالفعل للتجهيز للعملية، وكان دورى أنا وشخص آخر الرصد و3 آخرون للتنفيذ، وبعد أن تلقينا الإشارة تم التنفيذ، وأسفر ذلك عن استشهاد مجند وإصابة 4 آخرين، وكان هناك أهداف أخرى لنا لكن الضغط الأمنى حال دون ذلك".



وتابع: "كنا بنستلم تمويل عن طريق المسؤول عننا، وكان فى أفراد معانا بتاخد مرتب شهرى 1000 جنيه، وكنا بنستلم الأموال فى نقطة ميتة، وكنا بنستلم السلاح بنفس الطريقة".



وقال: "إنه فى شهر 8 /2017 كنا مجهزين عدة أهداف، لكن لم نتمكن من تنفيذها بسبب ضغط الأمن علينا وضبط عدد من عناصرنا".

