مركز بصيرة : المصريون يشعرون بتحسن في الحالة الأمنية بشكل عام.. فيديو

قال المهندس ماجد عثمان،رئيس مركز بصيرة لبحوث استطلاعات الرأي، إن المصريين يشعرون بتحسن في الحالة الأمنية بشكل عام خلال الفترة الأخيرة.



وأضاف «عثمان» خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج «أون اليوم» المذاع على قناة «أون لايف» أن الإحساس بالأمن خلال السنوات الخمس الاخيرة ازدادت بشكل ملحوظ، لكن القضايا الارهابية لها نظرة مختلفة بسبب التدخلات الخارجية.



وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، إلى أن الدولة المصرية تواجه العمليات الإرهابية بكل قوة، مؤكدا أن الإرهاب يهدد كل دول العالم وليس مصر فقط.