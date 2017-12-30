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أخبار البلد

تعرف على أبرز إنجازات مصر بمجلس الأمن

السبت 30/ديسمبر/2017 - 10:33 م
ارشيفية
ارشيفية
محمود نوفل
وجه أحمد العناني ، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية ، الشكر إلى الدولة المصرية لما قدمته كعضو بمجلس الأمن الدول غير دائمة العضوية 2016 -2017 ، مشيرا الي ان السياسة المصرية الخارجية وكذا السفير عمرو عبد العاطي سفير مصر بمجلس الأمن قدموا الكثير في العديد من القضايا.

وأوضح العناني في تصريحات خاصة لــ "صدي البلد" أن الدبلوماسية المصرية في مجلس الأمن ساهمت في منع حصول الارهاببين على اسلحة ومنع توفير الملاذ الآمن للإرهابيين ، وكذلك تقدمت بمشروع قرار يقضى بايصال المساعدات الانسانية لبعض المناطق المحاصرة فى سوريا.

كما قال عضو المجلس المصري للشئون الخارجية " لعبت مصر ايضا دورا في عدم السماح للميليشيات باليمن المدعومة من ايران السيطرة على مقدرات السعب والتمسك بالمبادرة الخليجية ، بجانب مشروع القرار الرافض لتغير الوضعية القانونية بالقدس ورفض قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل".

وأضاف " بجانب تأكيد مصر على المساهمة فى حفظ السلام للقارة الافريقية وحل النزاعات لبعض الدول وفق القرارات الدولية ، وكذلك فرض عقوبات على ملف الاتجار بالبشر ، بالإضافة الي العمل على فض النزاعات ببعض الدول الافريقية كبوروندى ونيروبى وجنوب السودان من خلال الأطر والمرجعيات الاممية سياسيا".

وتجدر الإشارة الي ان مصر كانت قد أنهت دورتها كعضو غير دائم بمجلس الأمن عن افريقيا للعام 2016- 2017.

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